16-latek zabrał rodzicom BMW i uciekał przed policją. Kilkadziesiąt metrów na dachu

Pościg za 16-latkiem w Gdańsku. Nastolatek z Bydgoszczy zabrał rodzicom BMW

Funkcjonariusze z Pomorza przekazali informacje na temat groźnej sytuacji, która wydarzyła się 1 listopada.

„Policjanci ruchu drogowego odebrali komunikat o poszukiwaniach 16-letniego mieszkańca Bydgoszczy, który zabrał samochód bez wiedzy rodziców i pojechał do Gdańska” - przekazują mundurowi z biura prasowego KMP w Gdańsku.

Patrol zlokalizował młodego chłopaka oraz prowadzone przez niego ciemne BMW serii 7 w okolicach ulicy Goplańskiej. Nastolatek za wszelką cenę próbował uniknąć policyjnej kontroli, dlatego gwałtownie ruszył do ucieczki, rozpoczynając pościg przypominający sceny z filmu akcji.

„Gdy 16-latek skręcił w ul. Otomińską, w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w rozdzielnię elektryczną i dachował, przemieszczając się o kilkadziesiąt metrów w głąb polany. Nastolatek został zatrzymany, gdy próbował wydostać się z rozbitego samochodu. Policjanci wezwali na miejsce ratowników medycznych, którzy zbadali 16-latka i podjęli decyzje o przetransportowaniu go do szpitala” - opisują funkcjonariusze z Gdańska.

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Badanie wykazało w organizmie młodego uciekiniera niemal promil alkoholu, a pobrana do analizy krew pozwoli ustalić, czy znajdował się on również pod wpływem narkotyków. Dalsze konsekwencje wobec nieletniego kierowcy bez prawa jazdy wyciągnie sąd rodzinny, przed którym chłopak będzie musiał szczegółowo wyjaśnić swoje zachowanie.

Mundurowi stanowczo podkreślają, że osoby wsiadające za kierownicę po alkoholu oraz piraci drogowi nie mogą liczyć na żadną pobłażliwość. W obliczu nadchodzącego pogorszenia aury i trudniejszych warunków na jezdniach każdy uczestnik ruchu powinien szczególnie zatroszczyć się o wspólne bezpieczeństwo.

Pod artykułem zamieszczamy zdjęcia z miejsca tego wypadku, które publikujemy ku przestrodze dla innych kierowców.

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