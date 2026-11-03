To najlepsze miasta na jesienny wyjazd. Ranking może zaskoczyć

Jesienny city break w Polsce. Te miasta przyciągają turystów

Jesień to dobry moment, aby spojrzeć na polskie miasta z nieco innej perspektywy. Ulice nie są już tak zatłoczone jak w środku wakacji, co ma swój klimat. Do tego dochodzą liczne wydarzenia kulturalne, koncerty, festiwale i imprezy sportowe, które zachęcają do zaplanowania nawet krótkiego wyjazdu.

Zainteresowanie takimi podróżami potwierdzają dane Travelist.pl. Eksperci portalu przeanalizowali rezerwacje pobytów i na tej podstawie powstało zestawienie ośmiu najpopularniejszych polskich miast na jesienny wypoczynek.

Gdańsk numerem jeden. Jesienią ma wyjątkowy klimat

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje Gdańsk. Stolica Pomorza od lat przyciąga turystów, ale okazuje się, że również jesienią ma im sporo do zaoferowania. Spacer po Długim Targu, wizyta nad Motławą czy odkrywanie zabytkowych uliczek Głównego Miasta mogą być szczególnie przyjemne, gdy z miasta znikają wakacyjne tłumy.

Kraków na drugim miejscu

Drugą pozycję w rankingu zajmuje Kraków. Nie jest to szczególnie zaskakujące, ponieważ dawna stolica Polski ma wiele do zaoferowania o każdej porze roku. Jesienią szczególnie atrakcyjnie prezentują się okolice Rynku Głównego, Planty i zabytkowe uliczki Starego Miasta.

Trzecie miejsca największym zaskoczeniem

Na szczególną uwagę zasługuje trzecia pozycja. Zajęła ją Łódź, która zanotowała największy awans spośród wszystkich miast uwzględnionych w zestawieniu. W ciągu roku przesunęła się w rankingu aż o trzy miejsca. Jak podaje Związek Miast Polskich, liczba rejestracji pobytów w Łodzi w ciągu roku wzrosła dwukrotnie.

Oto najlepsze miasta na jesienny wyjazd. Tak wygląda ranking

Gdańsk, Kraków i Łódź znalazły się na podium zestawienia przygotowanego przez Travelist.pl. Nie oznacza to jednak, że pozostałe miasta nie mają nic do zaoferowania. Oto pełna lista najlepszych polskich miast na jesienny city break w 2026 roku - znajdziecie ją w galerii poniżej.

Najlepsze miasta na jesienny wyjazd