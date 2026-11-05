Najbogatsze kraje Europy. Polska daleko w tyle

Najbogatsze kraje Europy. Kto będzie na szczycie rankingu?

O tym, jak zamożne jest dane państwo, można mówić na podstawie różnych wskaźników. Jednym z najczęściej stosowanych jest PKB na mieszkańca, czyli wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w gospodarce podzielona przez liczbę ludności. Pozwala on porównywać wielkość gospodarek w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Redakcja Euronews Business przeanalizowała prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego na 2025 i 2030 rok. W zestawieniu uwzględniono 41 państw Europy, w tym kraje Unii Europejskiej, państwa kandydujące do Wspólnoty, członków EFTA oraz Wielką Brytanię.

W przypadku PKB na mieszkańca liczonego według parytetu siły nabywczej (PPP) w 2030 roku liderem ma być Irlandia, która wyprzedzi Luksemburg. Wysokie pozycje zajmą również Norwegia, Szwajcaria i Dania. To właśnie te państwa będą tworzyć europejską czołówkę.

Polska daleko za najbogatszymi państwami Europy

Na tle europejskiej czołówki Polska wypada znacznie słabiej. Według danych Eurostatu za 2025 rok PKB na mieszkańca w Polsce, liczony według parytetu siły nabywczej, wyniósł 81 proc. średniej unijnej. Dla porównania w Luksemburgu było to aż 239 proc., a w Irlandii 237 proc. Oznacza to, że polski wynik stanowi zaledwie około jednej trzeciej poziomu notowanego w tych dwóch państwach.

Irlandia i Luksemburg liderami

Luksemburg i Irlandia od lat należą do najbogatszych państw Europy pod względem PKB na mieszkańca. Ich wysokie pozycje w rankingach wynikają przede wszystkim z rozwiniętych sektorów finansowych, obecności międzynarodowych korporacji oraz specyfiki gospodarek tych krajów.

Co ciekawe, wysokie PKB na mieszkańca nie oznacza automatycznie, że przeciętny obywatel Luksemburga czy Irlandii dysponuje równie wysokimi dochodami. W obu państwach statystyki są bowiem podwyższane przez szczególne czynniki gospodarcze.

Najbogatsze kraje Europy. Czołówka!