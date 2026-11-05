Tym pasażerom PKP dolicza 20 zł. Taka zasada funkcjonuje od lat

Dodatkowe 20 zł za bilet w pociągu. Kogo dotyczy opłata?

Pasażerowie, którzy wsiadają do pociągu PKP Intercity bez biletu i dopiero na pokładzie zgłaszają się do konduktora, muszą liczyć się z dodatkowym wydatkiem. Przewoźnik dolicza w takiej sytuacji 20 zł za wydanie biletu w pociągu. Opłata naliczana jest od każdej odprawianej osoby.

Nie oznacza to jednak, że każdy podróżny kupujący bilet u konduktora automatycznie zapłaci więcej. Znaczenie ma to, czy na stacji, z której rozpoczyna podróż, istniała możliwość wcześniejszego zakupu biletu. Jeżeli pasażer mógł skorzystać z kasy lub innego dostępnego kanału sprzedaży, a mimo to wsiadł do pociągu bez biletu, może zostać obciążony dodatkową opłatą.

Jak informuje PKP Intercity na swojej stronie internetowej, za zakup biletu u konduktora pobierana jest zarówno należność za przejazd, jak i opłata za jego wydanie w pociągu. Ta druga wynosi 20 zł od każdej odprawianej osoby.

Nie wszyscy pasażerowie muszą dopłacać 20 zł

Przewoźnik przewidział jednak wyjątki. Dodatkowa opłata nie dotyczy wszystkich podróżnych, którzy kupują bilet dopiero po wejściu do pociągu. Z obowiązku jej uiszczenia zwolnione są między innymi osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się, a także pasażerowie, którzy ukończyli 70 lat. Dodatkowych 20 zł nie zapłacą również osoby rozpoczynające podróż na stacji, na której nie ma możliwości zakupu biletu.

Taka zasada w PKP Intercity obowiązuje od lat

Choć dodatkowa opłata może zaskakiwać podróżnych, nie jest to nowa zasada wprowadzona przez przewoźnika. Informacja o 20 zł za wydanie biletu w pociągu od lat znajduje się w regulaminie PKP Intercity. Warto więc pamiętać o niej przed rozpoczęciem podróży.