Tu zarabia się ponad 20 tys. zł na rękę. Pracodawcy szukają ludzi do pracy

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Oferują dobre wypłaty, a chętnych brak
Choć wypłata za miesiąc wynosi ponad 20 tys. zł, to chętnych do pracy nie ma. Tak wynika z informacji przytaczanych przez portal Business Insider, który przeanalizował sytuację na rynku pracy w Luksemburgu.
Okazuje się, że to właśnie w tym miejscu w Europie można liczyć na jedne z najwyższych wynagrodzeń. Z danych za 2024 roku wynika, że średnie roczne wynagrodzenie brutto wynosiło tam około 83 tys. euro. W przeliczeniu na kwotę netto jest to więc około 4600 euro - ponad 20 tys. zł.
Szukają ludzi do pracy i płacą krocie. Kto jest potrzebny w Luksemburgu? [LISTA ZAWODÓW]
Najbardziej poszukiwane zawody w Luksemburgu to:
- Analitycy finansowi
- Księgowi
- Audytorzy
- Ekonomiści
- Doradcy bankowi
- Eksperci ds. zarządzania funduszami inwestycyjnymi
- Programiści
- Inżynierowie oprogramowania
- Administratorzy baz danych
- Administratorzy sieci komputerowych
- Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa
- Analitycy danych
- Pielęgniarki
- Technicy medyczni
- Opiekunowie osób starszych
- Pracownicy socjalni
- Specjaliści ds. opieki nad dziećmi
- Dekarze
- Monterzy instalacji fotowoltaicznych
- Blacharze samochodowi
- Lakiernicy
- Mechanicy przemysłowi
- Inżynierowie robotyki
- Inżynierowie biotechnologii
- Inżynierowie lotnictwa
- Inżynierowie odnawialnych źródeł energii.
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Praca w Luksemburgu
Polacy mogą legalnie wyjechać do Luksemburga i podjąć tam pracę bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę. Jest to możliwe dzięki członkostwu Polski i Luksemburga w Unii Europejskiej oraz obowiązującej zasadzie swobodnego przepływu pracowników.
Obywatele Polski nie potrzebują wizy ani specjalnego zezwolenia na zatrudnienie. Mogą przyjechać do Luksemburga na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu, szukać pracy, podpisywać umowy z pracodawcami i podejmować zatrudnienie na takich samych zasadach jak obywatele Luksemburga.