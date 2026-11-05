Tu zarabia się ponad 20 tys. zł na rękę. Pracodawcy szukają ludzi do pracy

Oferują dobre wypłaty, a chętnych brak

Choć wypłata za miesiąc wynosi ponad 20 tys. zł, to chętnych do pracy nie ma. Tak wynika z informacji przytaczanych przez portal Business Insider, który przeanalizował sytuację na rynku pracy w Luksemburgu.

Okazuje się, że to właśnie w tym miejscu w Europie można liczyć na jedne z najwyższych wynagrodzeń. Z danych za 2024 roku wynika, że średnie roczne wynagrodzenie brutto wynosiło tam około 83 tys. euro. W przeliczeniu na kwotę netto jest to więc około 4600 euro - ponad 20 tys. zł.

Szukają ludzi do pracy i płacą krocie. Kto jest potrzebny w Luksemburgu? [LISTA ZAWODÓW]

Najbardziej poszukiwane zawody w Luksemburgu to:

Analitycy finansowi

Księgowi

Audytorzy

Ekonomiści

Doradcy bankowi

Eksperci ds. zarządzania funduszami inwestycyjnymi

Programiści

Inżynierowie oprogramowania

Administratorzy baz danych

Administratorzy sieci komputerowych

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa

Analitycy danych

Pielęgniarki

Technicy medyczni

Opiekunowie osób starszych

Pracownicy socjalni

Specjaliści ds. opieki nad dziećmi

Dekarze

Monterzy instalacji fotowoltaicznych

Blacharze samochodowi

Lakiernicy

Mechanicy przemysłowi

Inżynierowie robotyki

Inżynierowie biotechnologii

Inżynierowie lotnictwa

Inżynierowie odnawialnych źródeł energii.

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Praca w Luksemburgu

Polacy mogą legalnie wyjechać do Luksemburga i podjąć tam pracę bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę. Jest to możliwe dzięki członkostwu Polski i Luksemburga w Unii Europejskiej oraz obowiązującej zasadzie swobodnego przepływu pracowników.

Obywatele Polski nie potrzebują wizy ani specjalnego zezwolenia na zatrudnienie. Mogą przyjechać do Luksemburga na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu, szukać pracy, podpisywać umowy z pracodawcami i podejmować zatrudnienie na takich samych zasadach jak obywatele Luksemburga.