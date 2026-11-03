15 lat temu Polacy pierwszy raz zjedli Burgera Drwala w McDonald’s. Tak wyglądała kanapka

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-11-03 9:09

Jesienią trudno przejść obojętnie obok jednej z najbardziej rozpoznawalnych kanapek McDonald’s. Burger Drwala co roku przyciąga tłumy klientów, którzy czekają na jego powrót do menu. Mało kto pamięta jednak, jak wyglądał początek historii kanapki. Pierwszy raz Polacy mogli spróbować ją 15 lat temu. Od tego czasu wiele się zmieniło!

Budynek restauracji McDonald's o zmierzchu. O historii Burgera Drwala przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: Shutterstock McDonald's

Burger Drwala zadebiutował w McDonald’s w 2011 roku

Pierwszy Burger Drwala pojawił się w polskich restauracjach McDonald’s w 2011 roku. Pomysł na wprowadzenie sezonowej kanapki okazał się strzałem w dziesiątkę. Produkt, który początkowo miał być jedną z czasowych propozycji w menu, z biegiem lat stał się jesienną tradycją i jednym z najbardziej rozpoznawalnych burgerów sieci.

W momencie debiutu kanapka kosztowała ok. 11,90 zł. Dla porównania, w poprzednim sezonie za klasycznego Drwala trzeba było zapłacić już 25,90 zł. Oznacza to, że przez około 15 lat cena wzrosła o 14 zł.

Tak wyglądał pierwszy Burger Drwala

W skład pierwszej wersji kanapki wchodziły przede wszystkim soczysta wołowina, chrupiący bekon oraz placek serowy w złocistej panierce. Całość podawano w bułce z prażoną cebulą i specjalnym sosem, więc tak samo jak dziś.

Co ciekawe, już wtedy Drwal wyróżniał się na tle pozostałych burgerów dostępnych w McDonald’s, ponieważ nie był zwykłą kanapką z kotletem i serem. To właśnie panierowany placek serowy, połączony z mięsem i bekonem, nadawał mu charakterystyczny smak.

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Zjadłam Burgera Drwala w Polsce i w Czechach. U nas królują kurki. A tam? Tego się nie spodziewaliście!

Zjadłam Burgera Drwala w Polsce i w Czechach. U nas królują kurki. A tam? Tego się nie spodziewaliście!
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Burger Drwala nie był sam. Te kanapki również podbiły menu McDonald’s

W 2011 roku McDonald’s postawił na góralskie inspiracje nie tylko za sprawą Burgera Drwala. W menu pojawiła się wówczas również Kanapka Zbójnicka, która składała się z:

  • grillowanego mięsa wołowego,
  • placka ziemniaczanego,
  • sera ementaler,
  • chrupiącego bekonu,
  • sosu,
  • bułki z serowo-bekonową posypką.

W 2013 roku zadebiutowała natomiast Kanapka Górska, która składała się z:

  • dwóch kotletów wołowych,
  • plastra sera ementaler,
  • dwóch plastrów szynki szwarcwaldzkiej,
  • świeżej rukoli,
  • prażonej cebuli,
  • sosu miodowo-musztardowego,
  • specjalnej bułki z posypką.

McDonald’s przez lata eksperymentował z zimowym menu i wprowadzał kolejne kanapki inspirowane góralskimi smakami. Kanapka Zbójnicka i Kanapka Górska również miały swoje miejsce w sezonowej ofercie sieci, ale ostatecznie nie zyskały takiej popularności jak Drwal. To właśnie on przetrwał próbę czasu i na stałe wpisał się w jesienno-zimowy kalendarz wielu klientów

Wyglądają jak z bajki, a znajdują się w Polsce. Mało kto wie o ich istnieniu

ROLKI