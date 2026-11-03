Burger Drwala zadebiutował w McDonald’s w 2011 roku

Pierwszy Burger Drwala pojawił się w polskich restauracjach McDonald’s w 2011 roku. Pomysł na wprowadzenie sezonowej kanapki okazał się strzałem w dziesiątkę. Produkt, który początkowo miał być jedną z czasowych propozycji w menu, z biegiem lat stał się jesienną tradycją i jednym z najbardziej rozpoznawalnych burgerów sieci.

W momencie debiutu kanapka kosztowała ok. 11,90 zł. Dla porównania, w poprzednim sezonie za klasycznego Drwala trzeba było zapłacić już 25,90 zł. Oznacza to, że przez około 15 lat cena wzrosła o 14 zł.

Tak wyglądał pierwszy Burger Drwala

W skład pierwszej wersji kanapki wchodziły przede wszystkim soczysta wołowina, chrupiący bekon oraz placek serowy w złocistej panierce. Całość podawano w bułce z prażoną cebulą i specjalnym sosem, więc tak samo jak dziś.

Co ciekawe, już wtedy Drwal wyróżniał się na tle pozostałych burgerów dostępnych w McDonald’s, ponieważ nie był zwykłą kanapką z kotletem i serem. To właśnie panierowany placek serowy, połączony z mięsem i bekonem, nadawał mu charakterystyczny smak.

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Burger Drwala nie był sam. Te kanapki również podbiły menu McDonald’s

W 2011 roku McDonald’s postawił na góralskie inspiracje nie tylko za sprawą Burgera Drwala. W menu pojawiła się wówczas również Kanapka Zbójnicka, która składała się z:

grillowanego mięsa wołowego,

placka ziemniaczanego,

sera ementaler,

chrupiącego bekonu,

sosu,

bułki z serowo-bekonową posypką.

W 2013 roku zadebiutowała natomiast Kanapka Górska, która składała się z:

dwóch kotletów wołowych,

plastra sera ementaler,

dwóch plastrów szynki szwarcwaldzkiej,

świeżej rukoli,

prażonej cebuli,

sosu miodowo-musztardowego,

specjalnej bułki z posypką.

McDonald’s przez lata eksperymentował z zimowym menu i wprowadzał kolejne kanapki inspirowane góralskimi smakami. Kanapka Zbójnicka i Kanapka Górska również miały swoje miejsce w sezonowej ofercie sieci, ale ostatecznie nie zyskały takiej popularności jak Drwal. To właśnie on przetrwał próbę czasu i na stałe wpisał się w jesienno-zimowy kalendarz wielu klientów