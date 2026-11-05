Najtańszy długi weekend w 2026 roku. Tyle zapłacisz za hotel

Długi weekend w listopadzie

11 listopada obchodzimy w Polsce Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Data ta nawiązuje do zakończenia I wojny światowej i symbolicznego momentu odradzania się polskiej państwowości. W 2026 roku 11 listopada wypada w środę, dlatego osoby planujące dłuższy wypoczynek muszą wykorzystać dodatkowe dni urlopu. Biorąc wolne w poniedziałek i wtorek można jednak zyskać aż 5 dni wolnego - od 7 do 11 listopada.

Tani weekend w listopadzie

Tegoroczny listopadowy długi weekend wypada korzystnie pod względem cen noclegów. Z danych Travelist.pl wynika, że średnia cena rezerwowanej doby hotelowej wynosi obecnie około 510 zł. To o 5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dla porównania, podczas Trzech Króli i Wielkanocy średnia cena wynosiła 550 zł za dobę. W majówkę było to już 580 zł, a w Boże Ciało 610 zł. Najdroższy okazał się sierpniowy długi weekend, kiedy za dobę hotelową trzeba było zapłacić średnio 710 zł. Oznacza to, że listopadowy wypoczynek jest nawet o blisko 30 proc. tańszy.

Gdzie najtaniej na 11 listopada? Oto ceny hoteli

Osoby planujące wyjazd na ostatnią chwilę nadal mają spory wybór. Eksperci Travelist.pl sprawdzili ceny pobytów od 10 do 14 listopada 2026 roku w hotelach 3-, 4- i 5-gwiazdkowych lub obiektach o podobnym standardzie. Uwzględniono oferty ze śniadaniem lub wyżywieniem.

Wśród miast najkorzystniej cenowo wypada Wrocław. Nocleg dla dwóch osób można tam znaleźć już od 210 zł za dobę. Rodzina z dzieckiem zapłaci od 280 zł. Niewiele drożej jest w Poznaniu, gdzie ceny zaczynają się od 230 zł dla pary i 280 zł dla rodziny. W Krakowie najtańsze oferty kosztują odpowiednio 240 i 280 zł, natomiast w Gdańsku 290 i 310 zł.

Długi weekend w listopadzie nad morzem czy w górach?

Ciekawie prezentują się również ceny w górach. Najtańszy pobyt wśród wymienionych miejscowości można znaleźć w Zębie. Para zapłaci tam od 220 zł za dobę, a rodzina z dzieckiem od 260 zł. W Zakopanem ceny zaczynają się od 250 zł dla dwóch osób i 300 zł dla rodziny.

W Międzyzdrojach natomiast nocleg można znaleźć już od 240 zł za dobę dla dwóch osób. Rodzina zapłaci minimum 350 zł. W Mielnie ceny zaczynają się od 260 zł dla pary i 300 zł dla rodziny.

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NAJLEPSZE PLAŻE NAD MORZEM [LISTA]

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Nad morzem wciąż jest dużo wolnych pokoi. Góry zyskują na popularności

Z analizy Travelist.pl wynika, że na kilka dni przed Świętem Niepodległości nad morzem wciąż wolnych pozostaje 57 proc. pokoi w analizowanej ofercie. W miastach i nad jeziorami dostępnych jest 45 proc. miejsc, a na południu Polski - 41 proc.

Największy wzrost zainteresowania odnotowują góry. Ich udział w rezerwacjach zwiększył się z 35 proc. w 2025 roku do 42 proc. w tym roku. Wśród najchętniej wybieranych miejscowości znalazły się Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój i Szczyrk.