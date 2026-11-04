Andrzejki a wiara katolicka. Ksiądz tłumaczy, czy udział we wróżbach to grzech

Kiedy wypadają andrzejki 2026 i jaka jest historia tego święta?

Wigilia wspomnienia świętego Andrzeja, czyli popularne andrzejki, wypada zawsze w nocy z 29 na 30 listopada. W 2026 roku świętowanie przypadnie na noc z niedzieli na poniedziałek. Choć termin ten nie pokrywa się z weekendem, jak co roku nie zabraknie licznych spotkań towarzyskich i imprez, podczas których biesiadnicy będą próbowali odkryć swoją przyszłość.

Zwyczaj ten bezpośrednio nawiązuje do postaci św. Andrzeja, uznawanego za patrona panien czekających na ślub. Korzenie samego święta sięgają jeszcze epoki przedchrześcijańskiej, natomiast na ziemie polskie tradycja andrzejkowa dotarła najpewniej w XVI stuleciu. W tamtych czasach noc tę uważano za niezwykle magiczną, a wszelkie uzyskane wtedy przepowiednie traktowano z pełną powagą. Jak podchodzimy do tego współcześnie?

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Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia!

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Najpopularniejsze wróżby na andrzejki. Te zabawy każdy pamięta ze szkoły

Obecnie nikt nie bierze już dawnych obrzędów tak dosłownie jak przed wiekami, ale podczas imprez wciąż chętnie sięga się po tradycyjne wróżby andrzejkowe. Wśród najpopularniejszych zabaw tego typu znajdują się przede wszystkim:

Przelewanie wosku przez dziurkę od klucza

Przekładanie butów w kierunku drzwi

Wróżenie ze skórki jabłka

Przekłuwanie szpilką serca.

Tego typu aktywności stanowią świetne urozmaicenie wieczoru i budują specyficzną atmosferę spotkania. Rodzi się jednak pytanie, czy praktykowanie takich wróżb nie koliduje z zasadami wiary katolickiej? W tym miejscu pojawia się bowiem istotny problem natury religijnej.

Czy udział w andrzejkach to grzech? Ksiądz ostrzega katolików przed wróżbami

Jak do świętowania andrzejek powinni podejść wierzący? Sama obecność na imprezie jest dozwolona, ale katolik musi kategorycznie zrezygnować z udziału w jakichkolwiek wróżbach. Duchowni regularnie napominają parafian w tej kwestii, przywołując pierwsze przykazanie Dekalogu, które brzmi „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. Za jakie grzechy nie otrzymasz rozgrzeszenia?

Wszelkie wróżby nie tylko andrzejkowe są niezgodne z pierwszym przykazaniem Dekalogu. Wiara w przepowiadanie przyszłości to bałwochwalstwo. Coraz więcej osób korzysta z usług zawodowych wróżek, ale nawet andrzejkowe wróżby traktowane jako zabawa, są czymś, co nie przystoi katolikowi - wyjaśniał ks. Andrzej Wołpiuk w rozmowie z dziennikarzami WP.