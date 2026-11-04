Właściciel przejechał swojego psa i zostawił go w męczarniach. Ujawnili porażające szczegóły

Interwencja policji pod Wejherowem. Właściciel przejechał własnego psa

Kulisy tego zdarzenia są wyjątkowo wstrząsające. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna potrącił własnego czworonoga na terenie posesji, po czym zignorował jego stan i nie udzielił mu żadnego wsparcia.

„Zwierzę doznało obrażeń obu tylnych łap oraz jednej przedniej. Mimo poważnego stanu zwierzęcia 43-letni właściciel nie zabrał go do weterynarza ani nie zapewnił mu niezbędnej pomocy medycznej. Szczególnie rażący był fakt, że pies przez czas leżał, nie mogąc samodzielnie się poruszać, z powodu odniesionych obrażeń, a przy każdej próbie ruchu towarzyszyło mu cierpienie” - wyjaśniła rzeczniczka prasowa komendy w Wejherowie.

„W tym czasie nie zapewniono mu pomocy weterynaryjnej, która była niezbędna, by ograniczyć jego ból i podjąć odpowiednie leczenie” - uzupełniła swoją wypowiedź asp. szt. Anetta Potrykus.

Policja z Wejherowa zbiera dowody w sprawie znęcania się nad psem

Przedstawicielka wejherowskiej komendy zaznaczyła, że śledczy skrupulatnie zabezpieczają ślady i dowody w tej bulwersującej sprawie. Bardzo prawdopodobne jest to, że właściciel czworonoga usłyszy wkrótce zarzuty karne dotyczące znęcania się nad zwierzętami, co wiąże się z ryzykiem spędzenia w więzieniu nawet do 3 lat. Pod artykułem publikujemy fotografie dokumentujące tę interwencję przeprowadzoną na terenie województwa pomorskiego.

„Zwierzę, które cierpi, nie poprosi o pomoc. Dlatego tak ważna jest nasza reakcja. Jeśli jesteśmy świadkami zaniedbywania zwierząt, ich krzywdzenia lub pozostawiania bez niezbędnej opieki, kiedy jej potrzebują, nie pozostawajmy obojętni. Każdy taki sygnał może mieć znaczenie i pomóc uratować zwierzęciu zdrowie, a nawet życie. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa zawsze należy poinformować policję” - zwraca się z apelem rzeczniczka KPP w Wejherowie.

Również nasz zespół redakcyjny w pełni popiera te wezwania mundurowych. Zdecydowana postawa osób postronnych w podobnych sytuacjach potrafi ocalić życie bezbronnych czworonogów.

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