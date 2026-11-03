Przyszedł do taty, w rękach trzymał maczetę! Groza w Człuchowie

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-11-03 13:22

45-letni mężczyzna przyszedł do domu swojego ojca. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że miał przy sobie maczetę. Mieszkaniec Człuchowa groził tacie pozbawieniem życia. Badanie nie zostawiło złudzeń - podejrzany był kompletnie pijany. Szczegóły w artykule.

Akcja policji w Człuchowie. 45-latek przyszedł do ojca z maczetą

Szczegóły interwencji z 29 października przekazali policjanci z KPP w Człuchowie. 73-letni senior zachował zimną krew.

- 45-letni mężczyzna przyszedł do domu swojego 73-letniego ojca i zaczął mu grozić pozbawieniem życia, trzymając w ręku maczetę. Pokrzywdzony opuścił mieszkanie, a następnie wezwał na miejsce Policję - wyjaśnia mł. asp. Kamila Kolter, oficer prasowa KPP w Człuchowie.

Podejrzany został szybko ujęty, a funkcjonariusze zabezpieczyli wspominaną wyżej maczetę. 45-latek z Człuchowa był kompletnie pijany - miał około 2,5 promila alkoholu w organizmie. Jego ojciec zawnioskował o ściganie i ukaranie sprawcy tego najścia.

- 30 października prokurator zastosował policyjny dozór, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 50 metrów oraz zakaz kontaktowania się z nim. Podejrzanemu grożą 3 lata pozbawienia wolności - podsumowuje policjantka z Człuchowa.

O dalszym losie 45-latka zadecyduje sąd. W tym przypadku warto wspomnieć o przytomnej reakcji 73-letniego mężczyzny, który zaczekał na klatce schodowej na mundurowych, a następnie wskazał im miejsce pobytu agresywnego syna.

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Galeria ze zdjęciami: Akcja policji w Człuchowie. Zatrzymali mężczyznę, który groził ojcu

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