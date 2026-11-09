Przed Polską ostrzegali go znajomi. Nie spodziewał się tego, co tu zastał

Przyjechał z Kostaryki do Polski. To była jego pierwsza podróż po Europie

Jak podaje portal Onet.pl, Brandon od pewnego czasu interesował się Polską. Zainteresowanie naszym krajem pojawiło się między innymi za sprawą współpracy z Polakami. W końcu postanowił przekonać się na własne oczy, jak wygląda życie w tej części Europy. Wyjazd zorganizował w październiku, traktując go jako prezent urodzinowy.

Podróż miała dla niego szczególne znaczenie. Była nie tylko pierwszą wizytą w Polsce, ale również pierwszym samodzielnym wyjazdem i pierwszą okazją do poznania Europy. Przed podróżą słyszał głosy, że Polacy to osoby zamknięte i nieco się tego bał.

Ostrzegali go przed Polakami. Rzeczywistość okazała się inna

Jednym z największych zaskoczeń podczas pobytu okazało się właśnie zachowanie mieszkańców. Brandon spodziewał się dystansu i niechęci, o których wcześniej czytał. Tymczasem spotykał się z uprzejmością i życzliwością. Jak relacjonował, nie napotkał większych trudności podczas podróżowania po kraju. Pozytywnie ocenił również możliwość porozumiewania się w języku angielskim. Wbrew wcześniejszym obawom Polska nie okazała się dla niego nieprzyjaznym kierunkiem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najgorsze miasta do szukania pracy w Polsce

5

Zwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Jedno miasto zrobiło na nim największe wrażenie

Podczas pobytu Brandon postanowił zobaczyć kilka różnych części Polski. Na jego trasie znalazły się między innymi Kraków, Warszawa, Gdańsk oraz Zakopane. Każde z tych miejsc pozwoliło mu poznać nieco inny obraz naszego kraju.

Największe wrażenie zrobił na nim Kraków. Docenił jego atmosferę i wyjątkowy charakter. Pozytywnie wypowiadał się również o Warszawie. Gdańsk określił natomiast jako stosunkowo niewielkie miasto, które ma jednak bardzo interesującą historię.