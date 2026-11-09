Ksiądz odprawia msze dla niemal pustego kościoła. Wiernych można policzyć na palcach

Niewielka wspólnota katolików na kazachskim stepie

Żezkazgan, miasto położone w centralnej części Kazachstanu, nie jest miejscem, w którym katolicyzm stanowi dominujące wyznanie. Jak podaje portal o2.pl , działa tam jednak niewielka parafia, której duszpasterzem jest ks. Aleksander Fusch. Wspólnota jest wyjątkowo mała - należy do niej zaledwie 11 osób.

Dla porównania, w wielu polskich kościołach podczas jednej niedzielnej mszy pojawia się zazwyczaj kilkadziesiąt wiernych. Tak niewielka społeczność sprawia więc, że kapłan musi mierzyć się z zupełnie innymi realiami niż duchowni pracujący w dużych miastach. Nie ma gwarancji, że podczas nabożeństwa ktokolwiek zajmie miejsce w ławce.

Nie zawsze ma dla kogo odprawiać nabożeństwo

Zdarzają się sytuacje, gdy na mszy nie pojawia się żaden wierny. To pokazuje, z jakimi wyzwaniami mierzą się kapłani pracujący w miejscach, gdzie katolicka społeczność jest bardzo rozproszona i nieliczna.

Msze w polskich kościołach przyciągają więcej wiernych

W Polsce niedzielne msze wciąż gromadzą wiernych, choć frekwencja różni się w zależności od regionu, wielkości parafii i lokalnej społeczności. W większych miastach na nabożeństwa przychodzą zarówno starsi, jak i młodsi katolicy. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się msze święte w najważniejsze święta katolickie, takie jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc.

Nie oznacza to jednak, że polski kościół nie mierzy się z problemem spadającej liczby praktykujących. W wielu parafiach również można zauważyć coraz mniejszą frekwencję, a szczególnie widoczny jest odpływ młodych osób.

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Młodzież w poskim kościele

Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) oraz Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego regularną obecność w kościele deklaruje mniej więcej 37% do 40% młodzieży w Polsce. Jest to więc niewiele i spoglądając na dane sprzed lat i to co dzieje sie obecnie, raczej nie zapowiada się, by sytuacja się zmieniła.