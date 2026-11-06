Przetrzymywano go przez kilka dni w domu. Pięć osób zatrzymanych, trzy trafiły do aresztu

Mężczyzna z Gdyni miał być przetrzymywany w domu na terenie powiatu puckiego od 23 do 26 października.

Policja zatrzymała pięć osób w wieku od 19 do 24 lat. T

W samochodzie jednego z zatrzymanych znaleziono 920 gramów substancji NEP. Według śledczych można z niej przygotować ponad 15 tys. porcji.

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Więzili go przez kilka dni? Mężczyzna zdołał uciec

Policja dowiedziała się o sprawie 28 października. Z zawiadomienia wynikało, że mieszkaniec Gdyni przez kilka dni był pozbawiony wolności w jednym z domów w powiecie puckim. Do przetrzymywania miało dochodzić między 23 a 26 października. Mężczyzna zdołał w końcu wykorzystać nieuwagę osób, które go pilnowały, i uciec.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej ustalali, kto mógł brać udział w przestępstwie. Trop doprowadził ich do kilku osób z Gdyni i powiatu puckiego.

Pięć zatrzymań i narkotyki w samochodzie

2 listopada policjanci przeprowadzili działania w obu lokalizacjach. Zatrzymali czterech mężczyzn i kobietę w wieku od 19 do 24 lat.

Podczas przeszukania samochodu należącego do jednego z nich funkcjonariusze znaleźli narkotyki. Badania wykazały, że zabezpieczona substancja to NEP – syntetyczny środek psychoaktywny. Jej masa wynosiła 920,31 grama. Według śledczych z takiej ilości można przygotować ponad 15 tys. porcji konsumpcyjnych.

Trzy osoby w areszcie. Pozostałe objęte dozorem

Następnego dnia zatrzymani trafili do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Trzy osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, bezprawnego pozbawienia wolności oraz zmuszania do określonego zachowania przy użyciu przemocy i gróźb bezprawnych. Jeden z podejrzanych odpowie dodatkowo za uczestnictwo w obrocie znaczną ilością narkotyków.

Prokurator wystąpił o tymczasowy areszt dla całej trójki. 4 listopada sąd przychylił się do wniosków i zdecydował o aresztowaniu podejrzanych na trzy miesiące.

Dwie pozostałe osoby – kobieta i mężczyzna – usłyszały zarzuty pomocnictwa w bezprawnym pozbawieniu wolności. W ich przypadku prokurator zastosował dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi i pokrzywdzonym.

Śledztwo jest w toku. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia. Zarzut obrotu znaczną ilością narkotyków zagrożony jest karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.