Boże Narodzenie 2026

Boże Narodzenie w 2026 roku wypada wyjątkowo korzystnie dla osób planujących dłuższy odpoczynek. Wigilia przypada w czwartek, 24 grudnia, a pierwszy dzień świąt w piątek, 25 grudnia. Drugi dzień świąt obchodzimy natomiast w sobotę, 26 grudnia. Oznacza to, że wiele osób będzie mogło cieszyć się aż czterema dniami wolnymi z rzędu, bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.

Warto przypomnieć, że od 2025 roku Wigilia jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Co więcej, ponieważ drugi dzień Bożego Narodzenia w 2026 roku przypada w sobotę, pracownikom, dla których jest to dzień wolny wynikający z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania w okresie rozliczeniowym.

Premie świąteczne 2026. Tyle dostaną pracownicy Stokrotki

Przedstawicielka firmy Stokrotka Daria Raganowicz przekazała portalowi Fakt, iż w tym roku pracownicy otrzymają od 780 do 1000 zł na osobę, więc jest to więcej niż w poprzednich latach.

Stokrotka zwiększyła w tym roku świadczenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Pracownicy otrzymają od 780 do 1000 zł na osobę, dzięki czemu będą mieli do dyspozycji więcej środków na świąteczne wydatki - relacjonowała Daria Raganowicz.

Premie świąteczne dla pracownika w sklepach spożywczych

Oczywiście to nie tylko Stokrotka rozda pracownikom premie świąteczne, ale wiele innych marketów również. Wiadomo, że karty podarunkowe zostaną zasilone np. pracownikom sieci Aldi.

Wartość świątecznego wsparcia wynosi 350 zł brutto na pracownika, a w przypadku pracowników operacyjnych spełniających warunki określone w regulaminie może wynieść łącznie do 1 tys. zł brutto - poinformowała sieć Aldi, czytamy na Fakt.pl.

Na premię - podobnie jak w poprzednich latach - z pewnością zdecyduje się także sieć sklepów Biedronka czy Lidl. Na ten moment nie mamy jeszcze oficjlanych informacji w tym temacie. Bardzo prawdopodobne jednak, że będzie to dodatek w postaci kilkuset złotych.