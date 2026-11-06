Ważna zmiana w mObywatelu. Użytkownicy mają czas tylko do 16 listopada

Ważny komunikat dla użytkowników mObywatela. Chodzi o aktualizację

Osoby korzystające z aplikacji mObywatel powinny sprawdzić, czy mają zainstalowaną jej najnowszą wersję. Zmiana jest związana z odnowieniem certyfikatu wykorzystywanego przez aplikację. Użytkownicy muszą posiadać wersję 4.93.1 lub nowszą.

Termin wyznaczono na 16 listopada 2026 roku. Pozostanie przy starszej wersji może skutkować utratą dostępu do usług i funkcji dostępnych w aplikacji.

Zmiana dotyczy także mObywatela Junior

Co ważne, o aktualizacji powinni pamiętać również rodzice i opiekunowie dzieci korzystających z mObywatela Junior. Warto sprawdzić wersję aplikacji na każdym urządzeniu, na którym jest ona zainstalowana. Nie należy zakładać, że telefon automatycznie pobrał najnowsze wydanie.

Co można załawtić przez mObywatela?

Przez aplikację mObywatel można nie tylko okazać cyfrowy dowód osobisty czy prawo jazdy, ale również załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Możliwości jest naprawdę sporo - od zastrzeżenia numeru PESEL, przez składanie wniosków o dokumenty, aż po sprawdzanie recept.