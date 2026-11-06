Tragedia na Martwej Wiśle w Gdańsku. W trzcinach znaleziono pustą łódź z włączonym silnikiem

Informacja o dryfującej łodzi z pracującym silnikiem dotarła do ratowników dokładnie o godzinie 13.39.

Do zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej zadysponowano ratowników wodnych, straż pożarną, funkcjonariuszy policji, Straż Graniczną oraz operatorów dronów.

W okolicach godziny 15 płetwonurkowie natrafili na ciało poszukiwanego wędkarza, którego niestety nie zdołano już ocalić.

Dramatyczna akcja ratunkowa. 23-latek przestał oddychać

Pusta łódź w trzcinach w Sobieszewie. Silnik wciąż pracował

Informację o zdarzeniu przekazał w mediach społecznościowych Sebastian Kluska. Jak opisał, o godz. 13.39 Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku powiadomiło Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni o łódce znajdującej się w rejonie Mostu w Sobieszewie. Jednostka stała w trzcinach, a jej silnik był uruchomiony. Nie było jednak ani sternika, ani nikogo w pobliżu.

Ratownicy ze Świbna wysłali na miejsce łódź R13, dwa pojazdy terenowe, drona oraz statek ratowniczy „Wiatr” z Górek Zachodnich. Wkrótce ustalono, że w Martwej Wiśle zaginął wędkarz.

Akcja 462 O godz 13:39 CPR Gdańsk powiadomił MRCK Gdynia że w rejonie Mostu w Sobieszewie, w trzcinach stoi łódka z pracującym silnikiem ale nikogo nie ma na pokładzie ani w pobliżu . Na miejsce @mspirsar skierowała Brzegową Stację Ratowniczą ze Świbna tj łódź ratowniczą R13 i dwa pojazdy ratownicze LR Defender, drona oraz statek ratowniczy m/s Wiatr z Górek Zachodnich. Po dotarciu na miejsce okazało się że w wodach Martwej Wisły zaginął wędkarz. Na miejscu akcji działania prowadziły już zastępy @KW_PSP_GDANSK i OSP z Gdańska i Powiatu Gdańskiego, Policja oraz jednostka @Morski_SG 213 i grupa dronowa OSP Pszczółki. Około godziny 15 zaginiony został zlokalizowany przez nurków z grupy wodno-nurkowej KM PSP Gdańsk. Mężczyzny nie udało się uratować. Kolejna tragedia której można było by uniknąć używając głupiej kamizelki za 100 PLN Stać cię na wędki za tysiaki a na kamizelkę zabrakło?? No pewnie nie, tylko że to wiocha Panie dyrektorze łapać ryby w kamizelce 🤦‍♂️ @MI_GOV_PL @DariuszKlimczak @A_Marchewka @gazetamorska @Gosp_Morska_pl @PolsatNewsPL @tvn24 @RMF24pl @RadioZET_NEWS @tvp_info @TVPGdansk @wirtualnapolska @OnetWiadomosci @RadioGdansk @DowOperSZ @PolishOffshore @tvp3szczecin— Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) November 6, 2026

Poszukiwania wędkarza na Martwej Wiśle. Tragiczny finał akcji

Do działań dołączyli strażacy z Gdańska i powiatu gdańskiego, policjanci oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Poszukiwania wspierała także grupa dronowa OSP Pszczółki.

Przełom nastąpił około godz. 15. Nurkowie z grupy wodno-nurkowej Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku zlokalizowali zaginionego mężczyznę. Niestety, mimo podjętych działań nie udało się go uratować.

Sebastian Kluska apeluje do wędkarzy po tragedii w Gdańsku

Po tragedii Sebastian Kluska zwrócił uwagę na bezpieczeństwo osób wypływających na łodziach. W mocnych słowach przypomniał o konieczności korzystania z kamizelek ratunkowych.

„Kolejna tragedia, której można było uniknąć, używając głupiej kamizelki za 100 PLN” – napisał. Zwrócił przy tym uwagę, że wędkarze potrafią wydawać duże pieniądze na sprzęt, a nie zawsze pamiętają o podstawowym wyposażeniu, które może uratować im życie.