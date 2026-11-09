Śmiertelny wypadek na stacji Gdynia Główna. Pociąg SKM potrącił 28-latkę

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, w okolicach godziny 10:00. Jak przekazał w rozmowie z portalem kaszuby24.pl rzecznik prasowy Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze dworca PKP Gdynia pociąg SKM potrącił człowieka.

„Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. Natychmiast podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową poszkodowanej kobiety w wieku 28 lat. Pomimo prowadzonych działań ratowniczych, ZRM stwierdził zgon kobiety” - poinformował mł. asp. Dawid Westrych.

Wypadek wywołał ogromne komplikacje dla podróżnych, ponieważ całkowicie wstrzymano ruch pociągów w kierunku Wejherowa. Dokładne przyczyny oraz przebieg tej tragedii będą teraz badane w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratora. Obecnie wciąż nie ustalono, jak 28-letnia kobieta znalazła się na torowisku. Bliskim oraz rodzinie zmarłej przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

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