Banki apelują do klientów. Tyle gotówki warto mieć w domu

Blackout może sparaliżować codzienne życie

Awaria prądu na dużą skalę to scenariusz, którego skutki mogą być znacznie poważniejsze niż tylko brak oświetlenia w domu. W przypadku rozległego blackoutu mogą przestać działać bankomaty, terminale płatnicze, systemy bankowości elektronicznej, a nawet sieci telefoniczne i internetowe. W takiej sytuacji dostęp do pieniędzy zgromadzonych na koncie może być mocno utrudniony.

Podobne zdarzenia miały już miejsce w Europie. W 2025 roku poważna awaria energetyczna sparaliżowała Hiszpanię i Portugalię. Problemy z dostawami prądu odczuli również mieszkańcy innych europejskich państw, a w takich okolicznościach gotówka staje się szczególnie ważna.

Europejski Bank Centralny zwraca uwagę na znaczenie gotówki

Europejski Bank Centralny w raporcie „Keep calm and carry cash” zwraca uwagę na tzw. paradoks banknotów. Choć coraz rzadziej płacimy gotówką, ilość pieniędzy pozostających w obiegu systematycznie rośnie. Banknoty są bowiem traktowane jako zabezpieczenie na wypadek kryzysów, takich jak pandemia, wojna czy rozległe awarie prądu.

Niektóre państwa wydają już konkretne zalecenia. Szwedzki bank centralny rekomendował posiadanie około 1000 koron w gotówce na osobę. W innych krajach sugeruje się przygotowanie zapasu pieniędzy, który pozwoli przetrwać co najmniej 72 godziny bez dostępu do płatności elektronicznych.

Ile gotówki warto trzymać w domu?

W Polsce nie ma obecnie jednego oficjalnego zalecenia, które określałoby, jaką dokładnie kwotę należy przechowywać w domu na wypadek kryzysu. Specjaliści wskazują jednak, że rozsądnym rozwiązaniem jest przygotowanie rezerwy odpowiadającej przynajmniej tygodniowym wydatkom gospodarstwa domowego. W praktyce najczęściej mówi się o kwocie od 500 do 1000 zł.

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RCB przypomina o gotówce w plecaku ewakuacyjnym

O konieczności posiadania pieniędzy w formie fizycznej przypomina również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Gotówka znajduje się na liście elementów, które warto uwzględnić podczas przygotowywania tzw. plecaka ewakuacyjnego. To zestaw najpotrzebniejszych rzeczy, który może przydać się w przypadku konieczności szybkiego opuszczenia domu.

Oprócz pieniędzy powinny znaleźć się w nim m.in. dokumenty, woda pitna, żywność o długim terminie przydatności, latarka, radio na baterie oraz zapas baterii.

Plecak ewakuacyjny własnej roboty. To spakuj [LISTA RZECZY]