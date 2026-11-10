W Gdyni rozlegną się strzały. Marynarka Wojenna ostrzega mieszkańców i turystów

Pierwsze strzały zaplanowano na wtorek, 10 listopada, około godz. 10:30.

Kolejne rozlegną się dzień później, w środę 11 listopada, około godz. 14:15.

Jak informuje Marynarka Wojenna RP, wystrzały będą oddawane z pokładu ORP Błyskawica.

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Salwy armatnie z ORP Błyskawica. Dlaczego padną strzały?

Nie chodzi o alarm ani sytuację zagrożenia. Huk armat będzie częścią obchodów Narodowego Święta Niepodległości. We wtorek zaplanowano sześć wystrzałów, natomiast 11 listopada z pokładu historycznego niszczyciela zostanie oddany uroczysty salut narodowy, składający się z 21 strzałów.

Salut armatni to tradycyjny sposób oddawania honorów wojskowych podczas ważnych uroczystości państwowych. Ma podkreślać ich rangę i podniosły charakter. W Polsce 21 wystrzałów można usłyszeć między innymi podczas obchodów 3 maja i 11 listopada.

⚠️📢UWAGA❗️ WAŻNY KOMUNIKAT❗❗❗ Informujemy, że 10.11 (wtorek) około godz. 10:30 i 11.11 (środa) około godz. 14:15 z pokładu #ORPBłyskawica ⚓🇵🇱 oddane zostaną strzały armatnie 💥💥💥, które mogą być dokuczliwe dla osób przebywających w pobliżu okrętu❗️⚠️ Za utrudnienia serdecznie przepraszamy❗️— Marynarka Wojenna RP/ Polish Navy (@MarWojRP) November 9, 2026

Marynarka ostrzega przed hukiem

Marynarka Wojenna uprzedza, że strzały mogą być dokuczliwe dla osób przebywających w pobliżu okrętu. W opublikowanym komunikacie przeprosiła za możliwe utrudnienia.

Gdyńskie obchody Święta Niepodległości obejmą również Paradę Niepodległości, która wyruszy w południe sprzed Urzędu Miasta i przejdzie ulicą Świętojańską na Skwer Kościuszki. Około godz. 14:00 zaplanowano uroczysty apel pod pomnikiem Polski Morskiej.