W Gdyni rozlegną się strzały. Marynarka Wojenna ostrzega mieszkańców i turystów

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-10 12:35

Mieszkańcy i turyści przebywający w pobliżu gdyńskiego nabrzeża mogą się zdziwić, gdy usłyszą głośne wystrzały. Marynarka Wojenna zapowiedziała salwy armatnie z pokładu ORP Błyskawica. Podała już dokładne terminy i ostrzega, że huk może być uciążliwy dla osób znajdujących się w okolicy okrętu.

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Autor: Sztab Generalny WP/ Facebook Marynarka Wojenna RP
  • Pierwsze strzały zaplanowano na wtorek, 10 listopada, około godz. 10:30.
  • Kolejne rozlegną się dzień później, w środę 11 listopada, około godz. 14:15.
  • Jak informuje Marynarka Wojenna RP, wystrzały będą oddawane z pokładu ORP Błyskawica.
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Salwy armatnie z ORP Błyskawica. Dlaczego padną strzały?

Nie chodzi o alarm ani sytuację zagrożenia. Huk armat będzie częścią obchodów Narodowego Święta Niepodległości. We wtorek zaplanowano sześć wystrzałów, natomiast 11 listopada z pokładu historycznego niszczyciela zostanie oddany uroczysty salut narodowy, składający się z 21 strzałów.

Salut armatni to tradycyjny sposób oddawania honorów wojskowych podczas ważnych uroczystości państwowych. Ma podkreślać ich rangę i podniosły charakter. W Polsce 21 wystrzałów można usłyszeć między innymi podczas obchodów 3 maja i 11 listopada.

Marynarka ostrzega przed hukiem

Marynarka Wojenna uprzedza, że strzały mogą być dokuczliwe dla osób przebywających w pobliżu okrętu. W opublikowanym komunikacie przeprosiła za możliwe utrudnienia.

Gdyńskie obchody Święta Niepodległości obejmą również Paradę Niepodległości, która wyruszy w południe sprzed Urzędu Miasta i przejdzie ulicą Świętojańską na Skwer Kościuszki. Około godz. 14:00 zaplanowano uroczysty apel pod pomnikiem Polski Morskiej.

ROLKI