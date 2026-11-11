416,8 tys. Polaków odwiedziło tę wyspę

Malta, bowiem o tym miejscu mowa, cieszy się coraz większym zainteresowaniem polskich turystów. Popularność tego niewielkiego wyspiarskiego państwa wyraźnie wzrosła, co potwierdzają najnowsze statystyki. Od stycznia do września 2026 roku odwiedziło je aż 416,8 tys. osób z Polski. To wynik lepszy niż w całym poprzednim roku.

Malta coraz popularniejsza wśród polskich turystów

Najnowsze dane maltańskiego urzędu statystycznego NSO pokazują, że zainteresowanie wyspą wśród Polaków szybko rośnie. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku Maltę odwiedziło 416,8 tys. turystów z naszego kraju. Dla porównania, w analogicznym okresie 2025 roku było ich 280,1 tys.

Oznacza to wzrost o 48,8 proc., czyli o 136,7 tys. osób. Co ciekawe, tegoroczny wynik już po trzech kwartałach okazał się lepszy niż rezultat osiągnięty w całym 2025 roku. Wówczas na Maltę przyjechało około 386 tys. Polaków.

Polska jest obecnie trzecim najważniejszym zagranicznym rynkiem turystycznym dla Malty. Więcej gości przyjeżdża tam jedynie z Wielkiej Brytanii i Włoch. Brytyjczyków było 749,6 tys., natomiast Włochów 513 tys. Polscy turyści odpowiadali za 11,6 proc. wszystkich zagranicznych przyjazdów na archipelag.

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