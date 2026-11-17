Wydarzenia z 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie wywołały w sieci falę groźnych wpisów zapowiadających następne ataki. Autorem jednego z nich okazał się 30-letni Andrzej K. z Koszalina, który podawał się za członka wyszkolonej bojówki odpowiedzialnej za krakowską masakrę i ostrzegał, że to dopiero początek działań tej grupy. Choć mężczyzna został już ujęty przez służby i trafił do tymczasowego aresztu, funkcjonariusze policji poinformowali właśnie o kolejnym bardzo niepokojącym incydencie.

27-latek z Gdańska pisał o zamachowcu z Krakowa i kolejnych atakach w Polsce

Kolejne budzące grozę wpisy opublikowano na jednym z powszechnie dostępnych serwisów społecznościowych. Publikujący je internauta zapewniał o swoich bezpośrednich kontaktach ze sprawcą krakowskiego zamachu i sugerował, że dysponuje wiedzą o planowanych na terenie Polski następnych atakach terrorystycznych. Autor wiadomości przekonywał ponadto, że doskonale zna konkretne lokalizacje, w których ma dojść do kolejnych dramatycznych wydarzeń.

— Jeden z użytkowników serwisu informował, że zna sprawcę zdarzenia — przekazuje mł. asp. Aleksandra Kluge z gdańskiej policji. Według funkcjonariuszy autor wpisów twierdził również, że „wie, gdzie dojdzie do kolejnych takich zdarzeń na terenie Polski”.

Zgłoszenie dotyczące tych publikacji odebrał dyżurny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Do działań błyskawicznie włączyli się śledczy z gdańskiego Komisariatu Policji II, wspierani przez funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości cyfrowej. Dzięki ich pracy szybko udało się namierzyć personalia autora wpisów oraz adres, pod którym przebywał.

Do ujęcia 27-letniego gdańszczanina doszło 12 listopada na ulicy Chmielnej. Kryminalni przeprowadzający akcję zabezpieczyli należące do mężczyzny telefony komórkowe oraz komputer. Zarekwirowany sprzęt zostanie teraz poddany analizie, która pomoże śledczym ustalić motywy stojące za publikacją tych groźnych wiadomości.

Fałszywy alarm o zamachach w Polsce. 27-latkowi z Gdańska grozi 8 lat więzienia

Zatrzymanemu 27-latkowi przedstawiono już zarzut wywołania fałszywego alarmu, za co zgodnie z przepisami może trafić do więzienia nawet na osiem lat.

Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście, podjętą w piątek, 13 listopada, wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny. Dodatkowo śledczy zakazali mężczyźnie zamieszczania w sieci jakichkolwiek materiałów, które mogłyby wzbudzać u innych poczucie zagrożenia kolejnymi przestępstwami.

Sprawa z Gdańska to następny bulwersujący incydent po krwawym ataku w Krakowie, który kosztował życie sześciu osób i doprowadził do zranienia kilkunastu kolejnych. Dotychczasowe ustalenia śledczych nie wskazują jednak na to, by 27-latek faktycznie miał jakikolwiek kontakt z zamachowcem. Służby nie znalazły również dowodów na istnienie zorganizowanej bojówki, na którą powoływał się zatrzymany wcześniej mieszkaniec Koszalina.

Śledczy badają teraz, czy internetowe groźby to jedynie drastyczna forma szukania rozgłosu, czy może stoi za nimi realne niebezpieczeństwo. Po dramacie, który wstrząsnął opinią publiczną w całym kraju, policja musi traktować niezwykle poważnie każdy tego typu sygnał. Służby reagują stanowczo nawet w sytuacjach, gdy autorami mrożących krew w żyłach zapowiedzi okazują się osoby pragnące wyłącznie zasiać panikę i strach w społeczeństwie.