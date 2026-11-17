Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gdańsku

Jakość powietrza w naszym mieście jest dziś bardzo dobra oraz dobra, co zawdzięczamy dynamicznej aurze i sprawnemu przepływowi mas powietrza nad Wybrzeżem. Wszystkie gdańskie stacje pomiarowe rejestrują bardzo niskie stężenia zanieczyszczeń, pozwalając mieszkańcom oddychać pełną piersią.

Odczuwalny podmuch wiatru sprawia, że dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe nie gromadzą się przy ziemi, lecz są błyskawicznie rozdmuchiwane. Bez przeszkód można więc zaplanować trening biegania, dłuższą aktywność fizyczną na zewnątrz czy rodzinny spacer po gdańskich parkach.

Jak odczytywać dzisiejsze (17.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Dla większych cząstek pyłu PM10 oficjalny polski poziom dopuszczalny wynosi 50 µg/m³ w ujęciu dobowym. W przypadku drobniejszego pyłu PM2.5 GIOŚ ustala normę roczną na poziomie 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby średnia dobowa nie przekraczała 15 µg/m³.

Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich (odczyt z godz. 08:00) – ogólny indeks jakości powietrza: Bardzo dobry . Stężenie pyłu PM10 wyniosło 7.2 µg/m³, natomiast PM2.5 osiągnęło 6.4 µg/m³.

(odczyt z godz. 08:00) – ogólny indeks jakości powietrza: . Stężenie pyłu PM10 wyniosło 7.2 µg/m³, natomiast PM2.5 osiągnęło 6.4 µg/m³. Gdańsk, ul. Wyzwolenia (odczyt z godz. 08:00) – ogólny indeks jakości powietrza: Dobry (indeks dla PM10: Bardzo dobry, dla PM2.5: Dobry). Stężenie PM10 odnotowano na poziomie 7.1 µg/m³, a PM2.5 wynosi 6.3 µg/m³.

(odczyt z godz. 08:00) – ogólny indeks jakości powietrza: (indeks dla PM10: Bardzo dobry, dla PM2.5: Dobry). Stężenie PM10 odnotowano na poziomie 7.1 µg/m³, a PM2.5 wynosi 6.3 µg/m³. Gdańsk, ul. Leczkowa (odczyt z godz. 08:00) – ogólny indeks jakości powietrza: Dobry (indeks dla obu pyłów: Bardzo dobry). Wynik dla PM10 to 9.7 µg/m³, a PM2.5 wynosi 8.7 µg/m³.

(odczyt z godz. 08:00) – ogólny indeks jakości powietrza: (indeks dla obu pyłów: Bardzo dobry). Wynik dla PM10 to 9.7 µg/m³, a PM2.5 wynosi 8.7 µg/m³. Gdańsk, Al. Grunwaldzka (odczyt z godz. 09:00) – ogólny indeks jakości powietrza: Bardzo dobry . Zanotowano PM10 w wysokości 9.6 µg/m³ oraz PM2.5 na poziomie 7.9 µg/m³.

(odczyt z godz. 09:00) – ogólny indeks jakości powietrza: . Zanotowano PM10 w wysokości 9.6 µg/m³ oraz PM2.5 na poziomie 7.9 µg/m³. Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze (odczyt z godz. 08:00) – stężenie pyłu PM10 wyniosło 7.0 µg/m³, zaś PM2.5 osiągnęło 4.9 µg/m³.

Dzisiejsze odczyty pyłu PM10 w Gdańsku mieszczą się w zakresie od 7 do 9.7 µg/m³, co odpowiada zaledwie 14–19% dobowej normy bezpieczeństwa. Wyniki pyłu PM2.5 (od 4.9 do 8.7 µg/m³) również pozostają wyraźnie poniżej rekomendacji WHO.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to toksyczna mieszanka, która powstaje, gdy dym z pieców domowych oraz spaliny z rur wydechowych łączą się z wilgotnym powietrzem i mgłą. Niewidoczne dla oka cząsteczki brudu mogą wnikać głęboko do płuc oraz krwiobiegu, wpływając niekorzystnie na nasz organizm. Dlatego warto pamiętać o złotej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie jeśli jesteś w grupie wrażliwej.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie