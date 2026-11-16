Nowe menu w Warsie. Takich dań jeszcze nie było w pociągach PKP

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Nowe menu w Warsie na jesień i zimę 2026/2027. Co się zmieniło?
WARS przygotował nową ofertę gastronomiczną na jesień i zimę. Karta obowiązuje od 22 października 2026 roku i obejmuje propozycje na różne pory dnia. Nie zabrakło śniadań, zup, dań głównych, przekąsek oraz deserów.
Zmiany są widoczne przede wszystkim w różnorodności dostępnych potraw. Obok klasycznych dań kuchni polskiej pojawiły się propozycje inspirowane współczesną gastronomią. W nowej karcie uwzględniono także osoby, które nie jedzą mięsa. Jedną z ciekawszych propozycji jest wegański bigos ze śliwką - to interesująca alternatywa dla tradycyjnej wersji tej potrawy. Co jeszcze znajdziemy w menu?
To już nie tylko schabowy i pierogi. Co można zjeść w Warsie?
Tradycyjne dania wciąż zajmują ważne miejsce w menu wagonów restauracyjnych, ale oferta jest znacznie szersza. Dania i przekąski w nowym menu WARS – jesień/zima 2026/2027 prezentujemy poniżej:
- Jajecznica ze szczypiorkiem – 24 zł
- Śniadanie WARS z jajkami sadzonymi, frankfurterkami i boczkiem – 36 zł
- Stek siekany z pieczarkami – 37 zł
- Filet z kurczaka sous-vide z camembertem – 45 zł (EIP/EIC)
- Grillowany filet z kurczaka – 44 zł (IC)
- Wegański bigos ze śliwką – 38 zł
- Panierowany camembert z żurawiną – 29 zł
- Schiacciata z szarpaną wieprzowiną – 24 zł
- Sałatka polska z szynką i serem – 33 zł
- Pierogi – 33 zł
- Kotlet schabowy – 46 zł
- Żurek – 19 zł
- Zupa pomidorowa – 19 zł
- Rogaliki francuskie ze słodkimi dodatkami – 21 zł
- Szarlotka – 16 zł.
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Odwiedziliśmy czeskiego Warsa! Tak wygląda menu
Ile kosztuje jedzenie w Warsie?
Nowa karta to nie tylko dodatkowe dania, lecz także zmiany w cenniku. Osoby regularnie korzystające z wagonów restauracyjnych powinny przygotować się na nieco większe wydatki. Podwyżki objęły między innymi popularne potrawy, które od lat goszczą w ofercie przewoźnika.
Żurek kosztuje obecnie 19 zł, czyli o złotówkę więcej niż wcześniej. Podobna zmiana dotyczy pierogów, których cena wzrosła z 32 do 33 zł. Za kotlet schabowy trzeba natomiast zapłacić 46 zł, podczas gdy poprzednio kosztował 44 zł.
Polacy wciąż chętnie zamawiają tradycyjne dania w pociągach
Statystyki sprzedaży za 2025 rok pokazują, że pasażerowuie chętnie jedzą w pociągach, a największą popularnością cieszyły się klasyczne potrawy. Kotlet schabowy zamówiono około 302 tys. razy, żurek 266 tys. razy, a pierogi 227 tys. razy.