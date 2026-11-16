Nowe menu w Warsie. Takich dań jeszcze nie było w pociągach PKP

Nowe menu w Warsie na jesień i zimę 2026/2027. Co się zmieniło?

WARS przygotował nową ofertę gastronomiczną na jesień i zimę. Karta obowiązuje od 22 października 2026 roku i obejmuje propozycje na różne pory dnia. Nie zabrakło śniadań, zup, dań głównych, przekąsek oraz deserów.

Zmiany są widoczne przede wszystkim w różnorodności dostępnych potraw. Obok klasycznych dań kuchni polskiej pojawiły się propozycje inspirowane współczesną gastronomią. W nowej karcie uwzględniono także osoby, które nie jedzą mięsa. Jedną z ciekawszych propozycji jest wegański bigos ze śliwką - to interesująca alternatywa dla tradycyjnej wersji tej potrawy. Co jeszcze znajdziemy w menu?

To już nie tylko schabowy i pierogi. Co można zjeść w Warsie?

Tradycyjne dania wciąż zajmują ważne miejsce w menu wagonów restauracyjnych, ale oferta jest znacznie szersza. Dania i przekąski w nowym menu WARS – jesień/zima 2026/2027 prezentujemy poniżej:

Jajecznica ze szczypiorkiem – 24 zł

Śniadanie WARS z jajkami sadzonymi, frankfurterkami i boczkiem – 36 zł

Stek siekany z pieczarkami – 37 zł

Filet z kurczaka sous-vide z camembertem – 45 zł (EIP/EIC)

Grillowany filet z kurczaka – 44 zł (IC)

Wegański bigos ze śliwką – 38 zł

Panierowany camembert z żurawiną – 29 zł

Schiacciata z szarpaną wieprzowiną – 24 zł

Sałatka polska z szynką i serem – 33 zł

Pierogi – 33 zł

Kotlet schabowy – 46 zł

Żurek – 19 zł

Zupa pomidorowa – 19 zł

Rogaliki francuskie ze słodkimi dodatkami – 21 zł

Szarlotka – 16 zł.

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Odwiedziliśmy czeskiego Warsa! Tak wygląda menu

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Ile kosztuje jedzenie w Warsie?

Nowa karta to nie tylko dodatkowe dania, lecz także zmiany w cenniku. Osoby regularnie korzystające z wagonów restauracyjnych powinny przygotować się na nieco większe wydatki. Podwyżki objęły między innymi popularne potrawy, które od lat goszczą w ofercie przewoźnika.

Żurek kosztuje obecnie 19 zł, czyli o złotówkę więcej niż wcześniej. Podobna zmiana dotyczy pierogów, których cena wzrosła z 32 do 33 zł. Za kotlet schabowy trzeba natomiast zapłacić 46 zł, podczas gdy poprzednio kosztował 44 zł.

Polacy wciąż chętnie zamawiają tradycyjne dania w pociągach

Statystyki sprzedaży za 2025 rok pokazują, że pasażerowuie chętnie jedzą w pociągach, a największą popularnością cieszyły się klasyczne potrawy. Kotlet schabowy zamówiono około 302 tys. razy, żurek 266 tys. razy, a pierogi 227 tys. razy.