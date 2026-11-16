Nadmorski wiatr wygrał ze smogiem. Jakość powietrza w Gdańsku sprzyja dzisiaj spacerom

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gdańsku

Dla wszystkich mieszkańców Gdańska mamy świetne wiadomości – ogólny stan powietrza jest dziś dobry. Pomiary ze wszystkich lokalnych stacji jednoznacznie wskazują, że jakość atmosfery w pełni sprzyja przebywaniu na zewnątrz.

Głównym sprzymierzeńcem czystego nieba jest dzisiaj silniejszy wiatr wiejący od strony morza. Działa on jak naturalny wentylator, który błyskawicznie rozwiewa dym wyciekający z domowych kominów oraz spaliny samochodowe. Gdyby w powietrzu panował spokój, zanieczyszczenia mogłyby osiadać nisko przy ziemi pod niewidzialną pokrywką z ciepłego powietrza, tworząc uciążliwą chmurę brudu. Na szczęście dzisiejsza wietrzna aura skutecznie temu zapobiega i dba o to, by do naszych płuc trafiało rześkie powietrze.

Jak odczytywać dzisiejsze (16.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić sytuację, warto zestawić wyniki pomiarów z oficjalnymi normami. Dla pyłu PM10 (grubszych cząsteczek dymu i pyłu) bezpieczny dobowy poziom dopuszczalny wynosi 50 µg/m³. W przypadku drobin PM2.5 polskie przepisy wyznaczają normę roczną na poziomie 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby średnie stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³.

Oto szczegółowe wartości zanotowane na gdańskich stacjach pomiarowych z godziny 09:00:

Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich (odczyt z godz. 09:00) – PM10: 28.2 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), PM2.5: 25.5 µg/m³ (indeks: Dobry).

(odczyt z godz. 09:00) – PM10: 28.2 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), PM2.5: 25.5 µg/m³ (indeks: Dobry). Gdańsk, ul. Wyzwolenia (odczyt z godz. 09:00) – PM10: 28.5 µg/m³ (indeks: Dobry), PM2.5: 26.3 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry).

(odczyt z godz. 09:00) – PM10: 28.5 µg/m³ (indeks: Dobry), PM2.5: 26.3 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Gdańsk, ul. Leczkowa (odczyt z godz. 09:00) – PM10: 27.5 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), PM2.5: 24.9 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry).

(odczyt z godz. 09:00) – PM10: 27.5 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), PM2.5: 24.9 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Gdańsk, Al. Grunwaldzka (odczyt z godz. 09:00) – PM10: 28.4 µg/m³, PM2.5: 23.2 µg/m³.

(odczyt z godz. 09:00) – PM10: 28.4 µg/m³, PM2.5: 23.2 µg/m³. Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze (odczyt z godz. 09:00) – PM10: 22.8 µg/m³, PM2.5: 18.9 µg/m³.

Wszystkie dzisiejsze pomiary pyłu PM10 wynoszą od 22.8 do 28.5 µg/m³, co stanowi zaledwie od 45% do 57% dopuszczalnej normy dobowej GIOŚ. Oznacza to utrzymywanie się bezpiecznych warunków w każdej dzielnicy.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to nic innego jak toksyczna chmura powstała z połączenia dymu z domowych pieców, spalin oraz drobnych cząsteczek brudnej sadzy unoszących się w powietrzu. Najczęściej gromadzi się przy ziemi podczas bezwietrznych i mroźnych dni, gdy zanieczyszczenia nie mają jak ulecieć w górę. Wdychanie takiego powietrza podrażnia gardło i płuca, co bywa szczególnie groźne dla dzieci, seniorów oraz osób z problemami oddechowymi. Złota zasada mieszkańca jest prosta: warto wyrobić w sobie nawyk sprawdzania lokalnego wskaźnika jakości powietrza przed każdym wyjściem na trening lub dłuższy spacer.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie