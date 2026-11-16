ABW zatrzymała trzech nastolatków. Polacy mieli przygotowywać zamach

Zatrzymanie nastolatków przez ABW. Tomasz Siemoniak ujawnia plany zamachu

Informację o ujęciu trzech młodych mężczyzn przekazał za pośrednictwem platformy X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W ręce funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) wpadli posiadający polskie obywatelstwo dwaj 17-latkowie i 16-latek. Z ustaleń służb wynika, że podejrzani utrzymywali kontakty z międzynarodowymi ugrupowaniami o profilu neonazistowskim.

Prowadzący sprawę śledczy dowiedli, że młodzi mężczyźni otwarcie promowali skrajnie prawicowe poglądy, w tym nazizm oraz faszyzm, jednak cała sprawa okazała się znacznie bardziej niebezpieczna.

„Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym” - przekazał minister Siemoniak.

- Zatrzymani przez ABW byli uczniami szkół ponadpodstawowych. Pochodzili z województwa kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Sprawa ma charakter rozwojowy - komentuje w rozmowie z „Super Expressem” rzecznik Jacek Dobrzyński.

Według oceny funkcjonariuszy działania ujętych chłopaków wykroczyły poza samo udostępnianie i przesyłanie ekstremistycznych materiałów. Śledczy zdobyli dowody na to, że podejrzani rozpoczęli konkretne przygotowania stwarzające realne niebezpieczeństwo.

Funkcjonariusze @ABW_GOV_PL zatrzymali 3 obywateli RP, 16-latka i dwóch 17-latków, związanych z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim. ▶️ Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym. ▶️ Szczególne znaczenie dla postępowania mają ustalenia dotyczące dwóch 17-latków. Za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami dotyczącymi domowej produkcji materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni palnej oraz wytwarzania materiałów pirotechnicznych do bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym. ▶️ Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez jednego z podejrzanych, funkcjonariusze #ABW zabezpieczyli substancje chemiczne mogące służyć do wytwarzania materiałów wybuchowych. ▶️ Decyzją sądu dwaj 17-latkowie trafili do aresztu, a ich 16-letni kolega został umieszczony w schronisku dla nieletnich. ▶️ Śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez @Prok_Regio_GDA wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ma charakter rozwojowy.— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) November 16, 2026

Nastolatkowie zatrzymani przez ABW zbierali informacje o materiałach wybuchowych

Z informacji zgromadzonych przez ABW wynika, że dwaj starsi podejrzani prowadzili rozmowy przez internetowe komunikatory. Tematem ich konwersacji była domowa produkcja ładunków wybuchowych i materiałów pirotechnicznych, a także sposoby budowy improwizowanej broni.

Prowadzący postępowanie stoją na stanowisku, że gromadzenie wiedzy z tego zakresu miało na celu bezpośrednią realizację zamachu o podłożu terrorystycznym.

W trakcie przeszukania lokalu użytkowanego przez jednego z zatrzymanych, agenci ABW natrafili na podejrzane odczynniki chemiczne. Zdaniem funkcjonariuszy zabezpieczone substancje mogły posłużyć do skonstruowania ładunków wybuchowych, dlatego teraz trafią one do laboratorium na szczegółowe analizy.

Sąd podjął decyzję. Nastoletni neonaziści trafili do aresztu i schroniska

Po zakończeniu czynności procesowych śledczy z prokuratury zawnioskowali o odizolowanie dwóch starszych nastolatków. Sąd przychylił się do tej prośby i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu 17-latków.

Wobec najmłodszego członka grupy zastosowano przepisy regulujące odpowiedzialność osób nieletnich. Zgodnie z postanowieniem sądu zatrzymany 16-latek trafił do schroniska dla nieletnich.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku i ABW badają międzynarodowe kontakty zatrzymanych

Nadzór nad tym rozwojowym postępowaniem sprawuje Prokuratura Regionalna w Gdańsku, która ściśle współpracuje z agentami ABW. Obecnie śledczy szczegółowo prześwietlają zarekwirowane komputery i smartfony, a także historię internetowych rozmów podejrzanych. Minister Tomasz Siemoniak podkreślił, że zatrzymani Polacy byli częścią międzynarodowej siatki skrajnie prawicowych ekstremistów.

Radykalizacja młodzieży w sieci. ABW ostrzega przed grupami na Telegramie i Discordzie

Opisywane śledztwo rzuca światło na problem radykalizowania się młodzieży wewnątrz hermetycznych społeczności w sieci. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego już wcześniej alarmowała, że ekstremiści używają popularnych platform, takich jak komunikatory Discord oraz Telegram, do szerzenia treści antysemickich, rasistowskich i neonazistowskich.

W bliźniaczym postępowaniu prowadzonym we wrześniu bieżącego roku funkcjonariusze ABW ujęli dwóch innych 16-latków działających w podobnych grupach. Na nośnikach należących do tamtych nastolatków odkryto pliki powiązane z tematyką masowych morderstw, zamachów oraz zjawiskiem tak zwanych samotnych sprawców. Przedstawiciele służb zaznaczają, że przy takich okazjach zawsze prześwietlają pełną siatkę powiązań oraz moment przejścia od samej fascynacji przemocą do planowania ataków.