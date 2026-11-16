Ferie zimowe 2027

Ferie zimowe w roku szkolnym 2026/2027 zostały podzielone na trzy tury. Pierwsi uczniowie rozpoczną zimowy wypoczynek już 18 stycznia 2027 roku, a ostatnia grupa zakończy go 28 lutego. Konkretne daty zależą od województwa, dlatego przed zaplanowaniem rodzinnego wyjazdu warto sprawdzić obowiązujący termin.

18–31 stycznia 2027 r. – woj. dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie i śląskie.

– woj. dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie i śląskie. 1–14 lutego 2027 r. – woj. lubelskie, mazowieckie, pomorskie i świętokrzyskie.

– woj. lubelskie, mazowieckie, pomorskie i świętokrzyskie. 15–28 lutego 2027 r. – woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Górski klimat i zimowe atrakcje

Jednym z miejsc, które warto wziąć pod uwagę podczas planowania ferii zimowych 2027, jest oczywiście Karpacz. Miejscowość od lat przyciąga turystów, którzy szukają górskiego klimatu, pięknych widoków i licznych atrakcji. Zimą można wybrać się na spacery po zaśnieżonych szlakach, skorzystać z pobliskich stoków narciarskich albo odwiedzić popularne miejsca, takie jak Świątynia Wang czy Muzeum Zabawek. Karpacz to jednak niejedyny wybór!

Ferie zimowe w uzdrowiskowym klimacie

Kolejną propozycją jest Krynica-Zdrój, czyli jedno z najbardziej znanych polskich uzdrowisk. Miejscowość szczególnie pięknie prezentuje się zimą, kiedy górskie krajobrazy pokrywa śnieg, a na deptaku można poczuć prawdziwie zimową atmosferę. To kierunek dla osób, które chcą odpocząć od codzienności, ale jednocześnie nie zamierzają spędzać całego wyjazdu w hotelu.

W czasie ferii można skorzystać z oferty pobliskich ośrodków narciarskich, wybrać się na Górę Parkową lub Jaworzynę Krynicką, a także pospacerować po centrum i spróbować wód mineralnych.

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Terminy ferii zimowych 2027

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Zimowy odpoczynek nad Bałtykiem

Ferie zimowe nie muszą oznaczać wyjazdu w góry - ciekawą alternatywą może być np. Świnoujście. Nadbałtycka miejscowość przyciąga turystów przede wszystkim szeroką plażą, promenadą i uzdrowiskowym charakterem. Zimą jest tu znacznie spokojniej niż w wakacyjnych miesiącach, co docenią osoby szukające odpoczynku z dala od tłumów.

Ferie zimowe 2027. Dlaczego warto rezerwować noclegi wcześniej?

Warto pamiętać, że ferie zimowe w 2027 roku będą odbywać się w trzech turach, między 18 stycznia a 28 lutego. Oznacza to, że popularne miejscowości turystyczne mogą być oblegane przez kilka tygodni.

Wcześniejsza rezerwacja daje większą szansę na znalezienie noclegu w dobrej lokalizacji i dopasowanie go do własnego budżetu. Warto porównać nie tylko ceny hoteli, ale również apartamentów i pensjonatów.