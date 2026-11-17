Atak podczas wieczornego spaceru

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 16 listopada, po godzinie 19:00. Policjanci ze Słupska otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie zranionym ostrym narzędziem w Pęplinie niedaleko Ustki. Na miejsce natychmiast skierowano patrol.

Poszkodowanym okazał się strażak Ochotniczej Straży Pożarnej, który w chwili ataku nie pełnił służby. Jak wynika z jego relacji, został zaatakowany podczas spaceru z psem.

Napastnik miał przyjechać samochodem

Według ustaleń opisanych przez „Fakt”, tuż przed napaścią przy strażaku zatrzymał się samochód osobowy. Chwilę później doszło do ataku. Sprawca zadał cios ostrym narzędziem w rękę pokrzywdzonego i oddalił się z miejsca zdarzenia.

Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala. Na szczęście jego obrażenia nie zagrażają życiu.

Policja bada wszystkie okoliczności

Funkcjonariusze prowadzą obecnie działania mające na celu odtworzenie przebiegu zdarzeń i ustalenie sprawcy.

– Policjanci po rozmowie z pokrzywdzonym ustalili, że podczas spaceru z psem miał zostać zraniony ostrym narzędziem w rękę, w wyniku czego miał doznać obrażeń. Policjanci cały czas szczegółowo badają wszystkie okoliczności tego zdarzenia – powiedział Radiu ESKA Michał Jarząbek z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Śledczy zabezpieczają ślady pozostawione na miejscu zdarzenia oraz sprawdzają monitoring i ustalają osoby, które mogły być świadkami ataku.

Motyw pozostaje tajemnicą

Na razie nie wiadomo, kim jest napastnik ani dlaczego zaatakował strażaka. Policja nie wyklucza żadnego scenariusza i apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat zdarzenia lub podejrzanego samochodu widzianego w okolicy Pęplina w poniedziałek wieczorem, o kontakt z funkcjonariuszami.

Mieszkańcy okolicy są zaniepokojeni brutalnym incydentem. Sprawca wciąż pozostaje na wolności, a śledczy liczą, że w ustaleniu jego tożsamości pomogą zabezpieczone ślady oraz relacje świadków.

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