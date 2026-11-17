Przemysł dobrze płaci. Wynagrodzenia mogą sięgać 65 tys. zł miesięcznie

Atrakcyjne wynagrodzenia można znaleźć również w przemyśle, gdzie szczególnie cenione są osoby posiadające doświadczenie techniczne i umiejętności menedżerskie. Jak wynika z raportu agencji rekrutacyjnej Devire „Produkcja 360°”, najlepiej opłacani pracownicy mogą otrzymywać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie.

Na szczycie zestawienia znajdują się dyrektorzy zakładów produkcyjnych. Ich wynagrodzenia mieszczą się w przedziale od 23 do 65 tys. zł brutto miesięcznie, a najczęściej oferowana kwota wynosi około 35 tys. zł. To pokazuje, jak duże znaczenie dla przedsiębiorstw mają osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie całych zakładów.

Kto zarabia najwięcej w polskim przemyśle? Oto konkretne kwoty

Nie tylko dyrektorzy mogą liczyć na atrakcyjne pensje. Dobre wynagrodzenia otrzymują również osoby zarządzające produkcją, operacjami czy pracą poszczególnych zespołów. Wysokość pensji zależy przede wszystkim od zakresu obowiązków, doświadczenia oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Z raportu Devire wynika, że miesięczne wynagrodzenia brutto na wybranych stanowiskach prezentują się następująco:

Dyrektor zakładu produkcyjnego (Plant Manager) – od 23 do 65 tys. zł, najczęściej około 35 tys. zł.

Dyrektor operacyjny – od 23 do 45 tys. zł, najczęściej około 30 tys. zł.

Kierownik produkcji – od 14 do 28 tys. zł, najczęściej około 20 tys. zł.

Kierownik zmiany – od 10 do 15 tys. zł, najczęściej około 12 tys. zł.

Lider zespołu – od 7 do 11 tys. zł, najczęściej około 9 tys. zł.

Warto zauważyć, że wysokie wynagrodzenia nie są zarezerwowane wyłącznie dla osób zajmujących najwyższe stanowiska. Także kierownicy produkcji mogą otrzymywać około 20 tys. zł brutto miesięcznie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tu zarobki sięgają nawet 53 tys. zł miesięcznie

5

Jakie studia warto wybrać? Te kierunki mogą otworzyć drzwi do kariery

Osoby, które myślą o związaniu swojej przyszłości z przemysłem, mogą rozważyć studia techniczne i kierunki związane z zarządzaniem. Przydatne są przede wszystkim automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, mechatronika, logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Trzeba jednak pamiętać, że ukończenie konkretnego kierunku studiów nie gwarantuje od razu wysokich zarobków. Na stanowiska dyrektorskie najczęściej trafiają osoby, które przez lata zdobywały doświadczenie i stopniowo obejmowały coraz bardziej odpowiedzialne funkcje.