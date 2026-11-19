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Ile zarabiają księża w Polsce? Kwoty są bardzo różne
Nie istnieje jedna, ogólnopolska tabela wynagrodzeń duchownych. Ich dochody zależą od wielu czynników, dlatego sytuacja księdza pracującego w niewielkiej miejscowości może znacząco różnić się od tej, w której znajduje się duchowny z dużej parafii miejskiej.
Według szacunków portalu GoWork.pl, przytoczonych przez „Dziennik Gazetę Prawną”, wikariusze mogą otrzymywać miesięcznie od około 2500 do 3500 zł netto. W przypadku proboszczów widełki są wyższe i wynoszą orientacyjnie od 4000 do 8000 zł na rękę. W dużych miastach dochody niektórych duchownych mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.
Od czego zależą zarobki duchownych?
Na wysokość dochodów księdza wpływa przede wszystkim miejsce, w którym pełni posługę. Znaczenie ma liczba mieszkańców parafii, ich możliwości finansowe, a także to, jak często wierni uczestniczą w życiu religijnym i korzystają z posług duszpasterskich.
Dodatkowe wpływy mogą pochodzić między innymi z ofiar przekazywanych przy okazji chrztów, ślubów czy pogrzebów. Znaczenie mają również intencje mszalne oraz wypominki. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie pieniądze trafiają bezpośrednio do kieszeni duchownego. W zależności od zasad obowiązujących w danej parafii część środków może być dzielona między księży lub przeznaczana na potrzeby wspólnoty.
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Księża mogą zarabiać również poza parafią
Niektórzy duchowni podejmują także dodatkową pracę. Dotyczy to przede wszystkim zatrudnienia w szkołach, gdzie prowadzą lekcje religii, a także posługi kapelańskiej w szpitalach i innych placówkach.
Z przytoczonych szacunków wynika, że ksiądz pracujący jako kapelan na pół etatu w szpitalu może otrzymywać około 1100 zł netto miesięcznie. Z kolei duchowny zatrudniony w szkole na pełen etat może zarabiać ponad 2000 zł na rękę.
Zarobki księży w Polsce - zestawienie
- Wikariusz: około 2500–3500 zł netto miesięcznie.
- Proboszcz: około 4000–8000 zł netto miesięcznie.
- Wikariusz w Warszawie: nawet około 5000 zł netto miesięcznie.
- Wikariusz w małej parafii: niekiedy poniżej 800 zł miesięcznie.
- Proboszcz w dużym mieście: nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.
- Ksiądz pracujący jako kapelan w szpitalu na pół etatu: około 1100 zł netto miesięcznie.
- Ksiądz uczący religii na pełen etat: ponad 2000 zł netto miesięcznie.