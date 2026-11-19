Od wrześniowej premiery Grand Theft Auto V w 2013 roku upłynęło już przeszło 13 lat. Przez ten okres rynek wzbogacił się o nowe generacje konsol, ewoluowały portale społecznościowe, a wielu ówczesnych nastolatków ogrywających piątą część zdążyło założyć własne rodziny. Studio Rockstar Games przez ponad dekadę skupiało się na wspieraniu poprzedniczki, co wynikało głównie z gigantycznego sukcesu modułu GTA Online. Przez cały ten czas społeczność graczy nieustannie dopominała się o jakiekolwiek wieści na temat pełnoprawnej kontynuacji.

Pierwotne plany zakładały, że GTA VI trafi na rynek w 2025 roku. Termin ten jednak dwukrotnie korygowano, przesuwając debiut najpierw na maj, a ostatecznie na 19 listopada 2026 roku. Twórcy argumentowali te opóźnienia potrzebą idealnego dopieszczenia swojego dzieła. Choć od wydania poprzedniej części minęło 13 lat, pełny proces produkcyjny nowej odsłony nie trwał przez cały ten okres, a studio Rockstar nigdy nie ujawniło dokładnego momentu rozpoczęcia właściwych prac nad tym tytułem. Warto pamiętać, że w 2018 roku deweloperzy wypuścili na rynek inny wielki przebój, jakim było Red Dead Redemption 2. Teraz, jeszcze przed oficjalnym debiutem nowej części, w sieci ukazały się jej pierwsze recenzje.

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Pierwsze recenzje GTA VI. Czy nowa produkcja Rockstar Games zostanie Grą Roku?

Z informacji przekazywanych przez polskie portale o grach wynika, że redakcje PPE.pl oraz CD-Action wystawiły GTA VI najwyższe możliwe oceny na poziomie 10/10. Z kolei serwis GRYOnline.pl po spędzeniu z tytułem około 120 godzin przyznał mu notę 9,5/10. Krytycy zachwycają się przede wszystkim ogromnym i pełnym detali światem, zaawansowaną grafiką oraz wątkiem fabularnym głównych postaci. W tekstach można jednak znaleźć pewne zastrzeżenia odnoszące się do płynności działania produkcji na konsolach. Tak entuzjastyczne przyjęcie sprawia, że dzieło Rockstar Games z miejsca stało się jednym z głównych faworytów do zdobycia statuetki Gry Roku, choć na finalne werdykty przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Fabuła nowej odsłony została osadzona w wzorowanym na Florydzie, fikcyjnym amerykańskim stanie Leonida. Kluczową lokacją na mapie jest doskonale znane weteranom cyklu Vice City, będące wirtualnym odpowiednikiem Miami. Głównymi postaciami opowieści są tym razem Lucia oraz Jason, czyli para głęboko powiązana ze światem przestępczym. Nieudany napad sprawia, że bohaterowie wpadają w sam środek groźnego spisku rozciągającego się na sporą część całego stanu. Produkcja oddaje do dyspozycji odbiorców rozległy, otwarty teren, po którym można bez ograniczeń podróżować, realizując zadania główne oraz odkrywając mnóstwo dodatkowych aktywności w miastach i poza nimi.

Wśród najbardziej komentowanych nowości wymienia się dynamikę relacji między dwójką protagonistów, niespotykany dotąd poziom detali otoczenia oraz realistyczne reakcje postaci niezależnych. Zainteresowanie tytułem osiągnęło taką skalę, że głos w sprawie premiery gry zaczęli zabierać nawet przedstawiciele polskiej sceny politycznej.

Radosław Sikorski i Sławomir Mentzen komentują premierę GTA VI

W swoich mediach społecznościowych Radosław Sikorski zamieścił fotografię, na której trzyma kontroler od konsoli. Polityk wykorzystał okazję, by wbić szpilę w temacie sporu o nominacje ambasadorskie, komentując żartobliwie, że prędzej doczekał się wydania GTA VI niż prezydenckich podpisów pod wspomnianymi dokumentami. Sławomir Mentzen użył natomiast tego głośnego debiutu jako pretekstu do zestawienia sytuacji politycznej w Polsce z lat 2013 oraz 2026. W opublikowanym wideo wyliczał zmiany, jakie zaszły przez 13 lat, punktując jednocześnie z ironią kwestie, które w jego ocenie wciąż nie doczekały się rozwiązania. Głos zabrał również były parlamentarzysta Artur Dziambor, który mimo braku konsoli i jakiegokolwiek doświadczenia z serią GTA życzył wszystkim graczom udanej, zarwanej nocy.

Tego typu publikacje nie są oczywiście dowodem na to, że politycy faktycznie spędzają czas przy GTA VI. Stanowią jednak doskonały dowód na to, że wydarzenie to przebiło się do głównego nurtu i wykroczyło daleko poza branżę rozrywki elektronicznej.

Oficjalny debiut GTA VI przypada na 19 listopada na konsolach PlayStation 5, a także Xbox Series X oraz Series S. Gracze w Polsce uzyskali dostęp do produkcji dokładnie o północy z 18 na 19 listopada, natomiast termin wydania edycji na komputery osobiste wciąż pozostaje tajemnicą. O ogromnym rozmachu projektu świadczą same wymagania dotyczące instalacji. Przedstawiciele Rockstar przekazali, że wstępne pobranie plików gry może wymagać w zależności od posiadanego sprzętu aż 212 GB wolnej przestrzeni dyskowej. Z produkcją wiążą się też inne interesujące fakty, jak choćby powrót do Vice City po ponad dwudziestu latach od wydania kultowej części z 2002 roku. Ponadto we współczesnej odsłonie głównego cyklu po raz pierwszy w historii oddano w ręce graczy grywalną postać kobiecą jako jedną z dwóch kluczowych bohaterów opowieści.

Sprzedaż GTA V pobiła rekordy. Czy GTA VI powtórzy sukces poprzednika?

Gigantyczne nadzieje pokładane w szóstej odsłonie cyklu mają swoje źródło w historycznych wynikach jej poprzedniczki. Z wyliczeń przywołanych przez agencję Associated Press wynika, że nakład GTA V przekroczył barierę 230 milionów sprzedanych kopii, a sam handel detaliczny przyniósł miliard dolarów przychodu w zaledwie trzy dni od rynkowego debiutu. Pierwsze opinie recenzentów sugerują, że studio Rockstar Games ponownie zmierza po spektakularny triumf. Deweloperzy niezwykle umiejętnie podsycali atmosferę przez ostatnie lata, dzięki czemu wydanie GTA VI przyciągnęło uwagę ludzi na co dzień niezwiązanych z grami wideo.

Obecnie za wcześnie jeszcze na wyrokowanie, czy tytuł ten zdominuje najważniejsze gale i zgarnie główne nagrody branżowe. Znakomite noty od recenzentów stanowią świetny punkt wyjścia, jednak kluczowe okażą się wrażenia milionów zwykłych odbiorców, którzy właśnie zaczynają eksplorować stan Leonida.

Niezależnie od wszystkiego, po trwającej 13 lat przerwie słynna seria Grand Theft Auto zalicza wielki powrót, a dzień 19 listopada 2026 roku z pewnością przejdzie do historii całego rynku gier wideo.

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