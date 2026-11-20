Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gdańsku

Na podstawie porannych odczytów ze wszystkich stacji pomiarowych w mieście stan powietrza jest dziś bardzo dobry. Wyczuwalny podmuch wiatru od strony morza sprawnie przewietrza osiedla i nie pozwala na gromadzenie się dymu z pieców domowych ani spalin samochodowych przy ziemi. Nie występuje dziś zjawisko, w którym zimne powietrze działa niczym niewidzialna pokrywka blokująca zanieczyszczenia tuż nad ulicami.

Tak sprzyjające warunki atmosferyczne to doskonały moment na dłuższą przejażdżkę rowerową, trening na wolnym powietrzu czy spacer z dziećmi. Warto też wykorzystać ten dzień na szerokie otworzenie okien i dokładne wywietrzenie mieszkań w każdej części Gdańska.

Jak odczytywać dzisiejsze (20.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zrozumieć prezentowane wyniki, warto przypomnieć oficjalne wytyczne. Zgodnie z normami Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) dobowy poziom dopuszczalny dla grubszych cząsteczek pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla drobniejszego pyłu PM2.5 norma roczna to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca z kolei, by dobowo PM2.5 nie przekraczał 15 µg/m³). Dzisiejsze odczyty w Gdańsku są wyjątkowo niskie i stanowią jedynie niewielką część dopuszczalnego limitu.

Oto szczegółowe parametry ze stacji pomiarowych zarejestrowane o godzinie 08:00:

Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich (odczyt o 08:00): PM10 wynosi 4.6 µg/m³ , a PM2.5 to 3.9 µg/m³ (indeks ogólny oraz dla pyłów: bardzo dobry ). Stężenie PM10 sięga zaledwie 9% bezpiecznej normy dobowej.

(odczyt o 08:00): PM10 wynosi , a PM2.5 to (indeks ogólny oraz dla pyłów: ). Stężenie PM10 sięga zaledwie 9% bezpiecznej normy dobowej. Gdańsk, ul. Wyzwolenia (odczyt o 08:00): PM10 wynosi 3.3 µg/m³ , a PM2.5 to 2.7 µg/m³ (indeks ogólny oraz dla pyłów: bardzo dobry ). To najniższe i najbardziej komfortowe wartości odnotowane w mieście.

(odczyt o 08:00): PM10 wynosi , a PM2.5 to (indeks ogólny oraz dla pyłów: ). To najniższe i najbardziej komfortowe wartości odnotowane w mieście. Gdańsk, ul. Leczkowa (odczyt o 08:00): PM10 wynosi 6.0 µg/m³ , a PM2.5 to 5.1 µg/m³ (indeks ogólny oraz dla pyłów: bardzo dobry ). Poziom pyłów pozostaje bezwzględnie bezpieczny dla układu oddechowego.

(odczyt o 08:00): PM10 wynosi , a PM2.5 to (indeks ogólny oraz dla pyłów: ). Poziom pyłów pozostaje bezwzględnie bezpieczny dla układu oddechowego. Gdańsk, Al. Grunwaldzka (odczyt o 08:00): PM10 wynosi 4.6 µg/m³ , a PM2.5 to 3.8 µg/m³ (indeks dla PM10: bardzo dobry ). Złagodzony wpływ ruchu drogowego przekłada się na czyste powietrze przy głównej trasie.

(odczyt o 08:00): PM10 wynosi , a PM2.5 to (indeks dla PM10: ). Złagodzony wpływ ruchu drogowego przekłada się na czyste powietrze przy głównej trasie. Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze (odczyt o 08:00): PM10 wynosi 4.2 µg/m³, a PM2.5 mieści się na poziomie 3.2 µg/m³. Stacja w południowej części Gdańska również wskazuje świetne warunki.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje ze zmieszania się dymu z kominów, spalin z rur wydechowych oraz wilgotnego powietrza. Najczęściej tworzy się w chłodne i bezwietrzne dni, kiedy zanieczyszczenia nie mają jak uciec w górę i wiszą tuż nad ziemią. Wdychanie takich drobinek podrażnia płuca i może wywoływać problemy z sercem. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub dłuższy spacer, szczególnie jeśli w Twoim domu są dzieci, seniorzy lub osoby z chorobami krążenia.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie