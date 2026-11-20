Spis treści
Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gdańsku
Na podstawie porannych odczytów ze wszystkich stacji pomiarowych w mieście stan powietrza jest dziś bardzo dobry. Wyczuwalny podmuch wiatru od strony morza sprawnie przewietrza osiedla i nie pozwala na gromadzenie się dymu z pieców domowych ani spalin samochodowych przy ziemi. Nie występuje dziś zjawisko, w którym zimne powietrze działa niczym niewidzialna pokrywka blokująca zanieczyszczenia tuż nad ulicami.
Tak sprzyjające warunki atmosferyczne to doskonały moment na dłuższą przejażdżkę rowerową, trening na wolnym powietrzu czy spacer z dziećmi. Warto też wykorzystać ten dzień na szerokie otworzenie okien i dokładne wywietrzenie mieszkań w każdej części Gdańska.
Jak odczytywać dzisiejsze (20.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?
Aby dobrze zrozumieć prezentowane wyniki, warto przypomnieć oficjalne wytyczne. Zgodnie z normami Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) dobowy poziom dopuszczalny dla grubszych cząsteczek pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla drobniejszego pyłu PM2.5 norma roczna to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca z kolei, by dobowo PM2.5 nie przekraczał 15 µg/m³). Dzisiejsze odczyty w Gdańsku są wyjątkowo niskie i stanowią jedynie niewielką część dopuszczalnego limitu.
Oto szczegółowe parametry ze stacji pomiarowych zarejestrowane o godzinie 08:00:
- Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich (odczyt o 08:00): PM10 wynosi 4.6 µg/m³, a PM2.5 to 3.9 µg/m³ (indeks ogólny oraz dla pyłów: bardzo dobry). Stężenie PM10 sięga zaledwie 9% bezpiecznej normy dobowej.
- Gdańsk, ul. Wyzwolenia (odczyt o 08:00): PM10 wynosi 3.3 µg/m³, a PM2.5 to 2.7 µg/m³ (indeks ogólny oraz dla pyłów: bardzo dobry). To najniższe i najbardziej komfortowe wartości odnotowane w mieście.
- Gdańsk, ul. Leczkowa (odczyt o 08:00): PM10 wynosi 6.0 µg/m³, a PM2.5 to 5.1 µg/m³ (indeks ogólny oraz dla pyłów: bardzo dobry). Poziom pyłów pozostaje bezwzględnie bezpieczny dla układu oddechowego.
- Gdańsk, Al. Grunwaldzka (odczyt o 08:00): PM10 wynosi 4.6 µg/m³, a PM2.5 to 3.8 µg/m³ (indeks dla PM10: bardzo dobry). Złagodzony wpływ ruchu drogowego przekłada się na czyste powietrze przy głównej trasie.
- Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze (odczyt o 08:00): PM10 wynosi 4.2 µg/m³, a PM2.5 mieści się na poziomie 3.2 µg/m³. Stacja w południowej części Gdańska również wskazuje świetne warunki.
Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?
Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje ze zmieszania się dymu z kominów, spalin z rur wydechowych oraz wilgotnego powietrza. Najczęściej tworzy się w chłodne i bezwietrzne dni, kiedy zanieczyszczenia nie mają jak uciec w górę i wiszą tuż nad ziemią. Wdychanie takich drobinek podrażnia płuca i może wywoływać problemy z sercem. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub dłuższy spacer, szczególnie jeśli w Twoim domu są dzieci, seniorzy lub osoby z chorobami krążenia.