Wakacje za granicą w PRL-u nie były dla każdego

Dzisiaj zagraniczne wyjazdy są dla wielu osób czymś zupełnie zwyczajnym. Wystarczy zarezerwować nocleg, kupić bilet i spakować walizki. W okresie PRL-u sytuacja wyglądała jednak zupełnie inaczej. Podróżowanie poza granice kraju wiązało się z formalnościami, a uzyskanie paszportu nie zawsze było proste. Dokument ten często wydawano na określony czas i w konkretnym celu.

Z tego powodu zagraniczne wakacje miały zupełnie inny wymiar niż obecnie. Osoby, którym udało się wyjechać, wzbudzały zainteresowanie i nierzadko zazdrość znajomych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się państwa socjalistyczne, do których podróżowanie było łatwiejsze niż do krajów Europy Zachodniej. Jednym z takich kierunków były Węgry.

Balaton był wakacyjnym marzeniem Polaków

Jezioro Balaton szybko zyskało wśród Polaków opinię wyjątkowego miejsca na letni wypoczynek. Nazywane jest często „węgierskim morzem” i nie bez powodu. To największe jezioro Europy Środkowej, które wyróżnia się rozległą powierzchnią, stosunkowo płytkimi wodami przy brzegach oraz przyjemnym klimatem.

W latach 60., 70. i 80. okolice Balatonu rozwijały się jako ważny region turystyczny. Powstawały tam hotele, ośrodki wypoczynkowe, restauracje, kawiarnie i miejsca rozrywki. Dla przyjezdnych z Polski taka infrastruktura stanowiła sporą atrakcję.

Tu wypoczywali partyjni dygnitarze i znani artyści

Balaton nie był jednak wyłącznie miejscem rodzinnych wyjazdów. W latach PRL-u wypoczynek nad węgierskim jeziorem upodobały sobie również osoby należące do uprzywilejowanych środowisk. W tamtejszych ośrodkach i willach pojawiali się prominentni działacze partyjni, dziennikarze, aktorzy, piosenkarze oraz sportowcy.

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Tu urlop spędzali bogacze z PRL-u. Elitarny kurort był marzeniem każdego Polaka - Jezioro Balaton

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Dlaczego Balaton tak bardzo zachwycał turystów?

Na popularność tego kierunku składało się kilka czynników. Przede wszystkim jezioro oferowało warunki do typowo letniego wypoczynku. Ciepła woda, plaże i liczne miejscowości położone wzdłuż brzegu sprzyjały zarówno leniwemu plażowaniu, jak i aktywnemu spędzaniu czasu.

Dużą rolę odgrywała także atmosfera. Restauracje, kawiarnie i bary pozwalały korzystać z uroków wakacyjnego życia również po zejściu z plaży. Dla turystów przyjeżdżających z Polski była to okazja do poznania innej kultury, spróbowania lokalnej kuchni i zobaczenia miejsca, które w wielu aspektach różniło się od rodzimych kurortów.

Jak wygląda Balaton dzisiaj? To wciąż jeden z najpopularniejszych kierunków na Węgrzech

Od czasów PRL-u okolice jeziora przeszły wiele zmian. Dzisiaj Balaton jest jednym z najważniejszych regionów turystycznych Węgier i przyciąga zarówno mieszkańców kraju, jak i zagranicznych gości. Wzdłuż jego brzegów można znaleźć rozbudowaną bazę noclegową, restauracje, kąpieliska i liczne atrakcje dla turystów.

Dla starszych turystów wyjazd nad Balaton może być sentymentalną podróżą do czasów młodości. Młodsze pokolenie odkrywa natomiast ten region jako ciekawą propozycję na letni urlop.