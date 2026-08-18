Dramatyczna akcja na Bałtyku

Do tragedii doszło w poniedziałek, 17 sierpnia, w godzinach wieczornych w rejonie plaży wschodniej w Darłowie. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa otrzymała zgłoszenie dotyczące dwóch osób, które znalazły się w wodzie i potrzebowały pomocy. Chodziło o kobietę i mężczyznę.

Warunki podczas akcji były wyjątkowo trudne. Wysokie fale i silne zafalowanie Bałtyku znacznie utrudniały działania ratowników.

- Warunki na morzu były bardzo trudne. Wysokie fale, silne zafalowanie i wzburzony Bałtyk znacząco utrudniały prowadzenie działań. Rozpoczęła się walka z czasem i żywiołem – relacjonowała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Ratownicy rozpoczęli poszukiwania obu osób. Kobietę udało się odnaleźć w rejonie gwiazdobloków. Została podjęta z wody, a następnie przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Znacznie dłużej trwały poszukiwania mężczyzny. Ratownicy musieli działać w bardzo trudnych warunkach, mierząc się z wysokimi falami i wzburzonym morzem.

Mężczyznę ostatecznie udało się odnaleźć. Po wyciągnięciu z wody rozpoczęła się reanimacja. Niestety, mimo wysiłków ratowników, 53-latka nie udało się uratować. Według informacji przekazanych przez "Express Kaszubski" ofiarą był ks. Rafał Cieszyński, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku. Śmierć duchownego potwierdziła następnie Diecezja Pelplińska.

Kuria Diecezjalna Pelplińska poinformowała, że ks. Rafał Cieszyński zmarł 17 sierpnia 2026 roku w wieku 53 lat.

Diecezja pożegnała duchownego

W komunikacie diecezja przekazała szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Eksporta odbędzie się w czwartek, 20 sierpnia, o godz. 19 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku.

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek, 21 sierpnia, o godz. 11 w kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku. Uroczystościom będzie przewodniczył biskup pomocniczy Przemysław Szulc. Ciało duchownego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Ks. Cieszyńskiego pożegnały również władze Lęborka. Jak podkreślono, przez lata aktywnie uczestniczył w życiu miasta i lokalnej społeczności. Był także gospodarzem lęborskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

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