22 osoby na jedno miejsce. To najbardziej oblegany kierunek w Polsce

Rok akademicki 2026/2027

Studenci dokładnie 1 października rozpoczęli nowy rok akademicki. Dla wielu osób to kolejne lata nauki, ale dla sporej częśći to zupełna nowość, w której muszą się odnaleźć. W związku z tym, że rok akademicki 2026/2027 dopiero co się rozpoczął nie ma jeszcze najnowszych danych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczących zainteresowania danymi kierunkami. Mamy jednak dane z roku poprzedniego, które mogą już dużo powiedzieć.

Najpopularniejszy kierunek studiów w Polsce

Miano najpopularniejszego kierunku w Polsce w zeszłym roku akademickim zyskała orientalistyka - japonistyka. Tam na jedno miejsce było aż 22,2 chętnych! Nieco mniej bo 18 osób na jedno miejsce było na kierunku lekarsko-dentystycznym, więc konkurencja była bezlitosna. Czy scenariusz powtórzy się i w tym roku? To się okaże, lecz - jak najbardziej - jest to możliwe, ponieważ kierunki związane z językiem japońskim oraz medycyną to od lat jedne z najbardziej obleganych.

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Po tych studiach zarabia się najwięcej [LISTA]

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Filologia orientalna, czyli japonistyka

Filologia orientalna – japonistyka to kierunek, na którym nauka języka japońskiego łączy się z poznawaniem Japonii, jej historii, literatury i kultury. Nie są to więc wyłącznie studia językowe.

Na przykład w programie japonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdują się m.in. praktyczna nauka języka japońskiego, nauka pisma japońskiego, gramatyka współczesnego języka japońskiego, historia Japonii, literatura japońska, kultura Japonii oraz zagadnienia społeczno-polityczne.

Studenci uczą się więc przede wszystkim:

języka japońskiego – mówienia, rozumienia, czytania i pisania,

japońskich systemów pisma – hiragany, katakany oraz kanji,

gramatyki i językoznawstwa,

historii Japonii,

literatury japońskiej,

kultury, sztuki i estetyki Japonii,

religii i filozofii,

zagadnień dotyczących współczesnego społeczeństwa i życia w Japonii.