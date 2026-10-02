Nie tylko schrony. Te miejsca mogą dać schronienie podczas zagrożenia

Nie tylko schrony. Gdzie można szukać bezpiecznego miejsca?

System ochrony ludności obejmuje różnego rodzaju obiekty. Oprócz schronów mogą to być również miejsca doraźnego schronienia, czyli przestrzenie, które w określonych okolicznościach mogą zostać wykorzystane do ochrony mieszkańców.

Garaże podziemne również mogą mieć znaczenie

W wielu nowych blokach i apartamentowcach znajdują się rozbudowane garaże podziemne. Takie miejsca są szczególnie interesujące z punktu widzenia ochrony ludności, ponieważ znajdują się pod ziemią i są osłonięte konstrukcją budynku.

Co więcej, garaże podziemne mogą być również ujęte w wykazach obiektów związanych z ochroną ludności. Nie oznacza to jednak, że każdy garaż automatycznie staje się schronem. O tym, jaką funkcję może pełnić konkretny obiekt, decyduje jego klasyfikacja i parametry.

Piwnica może być lepsza niż pozostanie na zewnątrz

W przypadku niektórych zagrożeń znaczenie może mieć także zwykła piwnica. Pomieszczenie znajdujące się poniżej poziomu gruntu może zapewniać większą osłonę niż przebywanie na otwartej przestrzeni.

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Co zrobić podczas zagrożenia? Sprawdź schrony

Na szukanie bezpiecznego miejsca nie warto czekać do ostatniej chwili. Mieszkańcy mogą wcześniej sprawdzić, jakie obiekty ochronne znajdują się w ich okolicy i gdzie należy się udać w przypadku zagrożenia. Więcej w tym temacie przeczytacie m.in. tutaj: Schrony w Polsce. Mamy 85 139 punktów. [Mapa schronów].

Dodatkowo warto pamiętać, że miejscem do schroniena może być także np. metro, szkoły, urzędy, które w czasie zagrożenia mogą zostać wykorzystane do czasowego przyjęcia ludności, np. podczas ewakuacji. Różnego rodzaju tunele również mogą służyć jako schronienie.

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