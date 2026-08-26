Schrony w Polsce. Mamy 85 139 punktów. [Mapa schronów]

Schrony w Polsce. Gdzie się ukryć w razie zagrożenia?

W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o konfliktach zbrojnych i zagrożeniach, które jeszcze niedawno wydawały się odległe. Trwająca wojna Rosji przeciwko Ukrainie sprawia, że pytania o bezpieczeństwo i przygotowanie na sytuacje kryzysowe wracają także w Polsce. Warto więc wiedzieć, gdzie w razie zagrożenia można szukać schronienia. Na terenie całego kraju znajdują się tysiące takich punktów, a wielu z nas nadal o tym nie wie.

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Gdzie się ukryć. Mapa punktów schronienia w Polsce

Strona gdziesieukryc.pl pozwala sprawdzić, gdzie konkretnie w danej miejscowości na terenie Polski znajduje się schron, do którego należy się udać w sytuacji zagrożenia. Dla przykładu w Gdańsku w regionie ulicy Kartuskiej punktów schronienia jest kilkadziesiąt, a oto niektóre z nich:

ul. Kartuska 18, Gdańsk

ul. Kartuska 17, Gdańsk

ul. Nowe Ogrody 1-6, Gdańsk

ul. Kartuska 19, Gdańsk

ul. Kartuska 17, Gdańsk

ul. Kartuska 126A, Gdańsk.

Jeśli chcecie zobaczyć, gdzie w waszej okolicy znajduje się taki punkt schronienia, wystarczy wejść na stronę gdziesieukryc.pl i wyszukać interesujący was punkt na mapie.

Sytuacja w Polsce

Choć Polska nie jest obecnie objęta działaniami wojennymi, sytuacja bezpieczeństwa w regionie pozostaje napięta. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie trwa, a polskie władze i służby analizują również ryzyko związane m.in. z działaniami hybrydowymi, cyberatakami, prowokacjami czy zagrożeniami dla infrastruktury.

Znajomość najbliższego miejsca schronienia może więc okazać się przydatna, ale nie tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia militarnego. Takie miejsca mogą być wykorzystywane podczas sytuacji nadzwyczajnych, gdy konieczna jest szybka ochrona ludności – np. przed skutkami ataku, katastrofy czy innego poważnego zagrożenia. Warto wcześniej sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt, zamiast szukać takiej informacji dopiero w sytuacji kryzysowej.