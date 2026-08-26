Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Po niedawnym uderzeniu chłodnego frontu i silnych falach, które wymusiły czerwone flagi w wielu nadmorskich kurortach, Łeba wita plażowiczów doskonałymi, spokojnymi warunkami. Morze w pełni się uspokoiło, a woda jest czysta i bezpieczna. Co ciekawe, temperatura wody (19°C) jest obecnie wyższa niż temperatura powietrza (18°C), co stwarza świetny mikroklimat do kąpieli – wejście do morza będzie wyjątkowo przyjemne.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Łebie:

Kąpielisko przy plaży A: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 19°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s. Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpielisko jest w 100% otwarte.

Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 19°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s. Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpielisko jest w 100% otwarte. Kąpielisko przy plaży B: Warunki są identyczne i niezwykle zachęcające. Przy temperaturze powietrza 18°C i wody 19°C, słaby wiatr (4 m/s) sprzyja spokojnemu relaksowi nad brzegiem. Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych.

Warunki są identyczne i niezwykle zachęcające. Przy temperaturze powietrza 18°C i wody 19°C, słaby wiatr (4 m/s) sprzyja spokojnemu relaksowi nad brzegiem. Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych. Kąpielisko przy plaży C: Ostatnie z monitorowanych miejsc również oferuje bezpieczne warunki. Parametry są stabilne: powietrze 18°C, woda 19°C, a wiatr to zaledwie 4 m/s. Oficjalne oceny sanitarne potwierdzają przydatność wody do kąpieli.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów pod koniec sierpnia obawia się zakwitu niebezpiecznych mikroorganizmów, które potrafią nagle wykluczyć plaże z użytku. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tym regionie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda przy plażach A, B oraz C jest czysta, bezpieczna i wolna od toksycznych glonów. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Końcówka sierpnia przynosi nam stabilną, choć nieco rześką aurę. Przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C i wody sięgającej 19°C, kluczowym sprzymierzeńcem plażowiczów jest bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 4 m/s. Oznacza to brak dokuczliwych fal i silnego uderzenia chłodu na brzegu.

Pamiętajmy jednak, że nadmorska pogoda bywa kapryśna, a warunki na kąpieliskach mogą zmieniać się dynamicznie w ciągu dnia. Złota zasada każdego plażowicza to bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych oraz słuchanie poleceń ratowników. Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku jest zawsze absolutnym priorytetem!

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