15 lat żył obok rodziny Izy. Jej ojciec znał matkę Michała S. "Nie mam współczucia"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-08-26 11:38

Przez 15 lat rodzina 13-letniej Izy Strzałkowskiej czekała na odpowiedź, kto odpowiada za jej śmierć. Dziś podejrzany jest w areszcie, a dwie niezależne ekspertyzy DNA potwierdzają jego związek ze zbrodnią. Ojciec dziewczynki, Sławomir Strzałkowski, mówi o bólu, złości i szokującym szczególe: przez lata znał z kościoła matkę Michała S.

  • Iza Strzałkowska została zamordowana 23 sierpnia 2011 roku. Miała 13 lat.
  • Michał S. został zatrzymany 21 lipca 2026 roku. Według przekazanych informacji przyznał się do zabójstwa.
  • Dwie niezależne ekspertyzy DNA potwierdziły zgodność jego profilu z materiałem zabezpieczonym po zbrodni.

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23 sierpnia 2011 roku Iza odprowadziła koleżankę na przystanek autobusowy. Po jej odjeździe ruszyła w stronę domu. Do celu jednak nie dotarła. Jej ciało odnaleziono około 300 metrów od miejsca zamieszkania. Mimo reanimacji 13-latki nie udało się uratować. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było gwałtowne uduszenie. Na ciele dziewczynki zabezpieczono materiał biologiczny należący do sprawcy. Śledztwo przez lata pozostawało nierozwiązane. W 2013 roku zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, ale sprawa trafiła później do Archiwum X.

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Setki przesłuchanych osób i przełom w badaniach DNA

Śledczy ponownie przeanalizowali zgromadzone materiały. Według informacji przekazanych w sprawie przesłuchano ponad 950 osób, pobrano ponad 900 próbek DNA, a biegli przygotowali blisko 150 opinii. Przełom miała przynieść genealogia genetyczna. Śledczy przez około dwa lata analizowali rozbudowane drzewo rodzinne, które w jednym z etapów obejmowało blisko 10 tys. osób z sześciu pokoleń. Ostatecznie wytypowano trzech mężczyzn. Jednym z nich był Michał S.

21 lipca 2026 roku 37-latek został zatrzymany w Gdyni. Według przekazanych informacji przyznał się do zabójstwa Izy, ale odmówił składania szczegółowych wyjaśnień.

Dwie ekspertyzy DNA

Od Michała S. pobrano materiał biologiczny i przekazano go do dwóch niezależnych instytucji w Gdańsku i Krakowie. Obie ekspertyzy miały potwierdzić pełną zgodność jego profilu DNA z materiałem zabezpieczonym na ciele Izy. W chwili zabójstwa mężczyzna miał 22 lata i mieszkał około 500 metrów od domu dziewczynki. Według przekazanych informacji nie był wcześniej karany ani notowany przez policję.

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Po zbrodni Michał S. miał prowadzić pozornie normalne życie. Ukończył studia, pracował, ożenił się i został ojcem dwojga dzieci. Dla rodziny Izy szczególnie bolesne jest to, że przez lata podejrzany pozostawał częścią lokalnej społeczności. Jego matkę znał ojciec zamordowanej dziewczynki.

- Znałem jego mamę z kościoła. Siedziała zawsze dwie ławki przede mną. Była też koleżanką mojej teściowej - powieddział "Faktowi" Sławomir Strzałkowski. Matka Michała S. zmarła w grudniu ubiegłego roku. Nie doczekała zatrzymania syna.

„Nie mam współczucia dla mordercy mojego dziecka”

Ojciec Izy nie ukrywa emocji. Mówi wprost, że nie potrafi współczuć człowiekowi podejrzanemu o odebranie życia jego córce.

- Ja mu nie współczuję. Nie potrafię. Przez te wszystkie lata żyłem ze świadomością, że ktoś odebrał życie mojej córce. Zniszczył moją rodzinę. Nie mam w sobie żadnego współczucia dla mordercy mojego dziecka - mówi.

Nie chce także aktywnie uczestniczyć w procesie. Nie jest w stanie zrozumieć, jak podejrzany mógł przez 15 lat prowadzić normalne życie.

- Nie będę uczestniczył w procesie, jeśli nie będę musiał, bo nie chcę patrzeć temu człowiekowi w twarz. Nie chcę spojrzeć mu w oczy. Nie mogę zrozumieć, jak można było po czymś takim żyć przez tyle lat jak gdyby nigdy nic, chodzić do kościoła, przyjmować komunię, wychowywać swoje dzieci i jednocześnie mieć świadomość, że zamordowało się czyjeś dziecko, że zniszczyło się komuś rodzinę - mówi ojciec Izy.

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Co dalej z podejrzanym?

Michał S. pozostaje podejrzanym, a o jego winie ostatecznie zdecyduje sąd. Śledczy zapowiedzieli dalsze badania psychiatryczne, psychologiczne i seksuologiczne. Sprawdzają także, czy mężczyzna może mieć związek z innymi niewyjaśnionymi przestępstwami o charakterze seksualnym.

Za zabójstwo 13-letniej Izy grozi mu nawet ożywocie.

Źródło: „Super Express”, „Fakt”.

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