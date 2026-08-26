Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Sezon wakacyjny powoli dobiega końca, ale Bałtyk wciąż kusi sprzyjającymi warunkami. Dzisiejsze pomiary wskazują na wyjątkowo spokojne morze – prędkość wiatru na wszystkich plażach wynosi zaledwie 1 m/s, co gwarantuje brak wysokich fal i bezpieczną kąpiel. Woda we wszystkich miejscach została oceniona jako przydatna do kąpieli.

Oto szczegółowy przegląd gdańskich plaż na dzień 26 sierpnia:

Gdańsk Orle – najcieplejsze miejsce na gdańskim wybrzeżu pod kątem temperatury powietrza, która wynosi tu aż 21°C . Temperatura wody to komfortowe 18°C .

– najcieplejsze miejsce na gdańskim wybrzeżu pod kątem temperatury powietrza, która wynosi tu aż . Temperatura wody to komfortowe . Molo Gdańsk Brzeźno oraz Hallera Gdańsk Brzeźno – te popularne punkty oferują dzisiaj najcieplejszą wodę w całym Gdańsku o temperaturze aż 19°C . Temperatura powietrza wynosi tam odpowiednio 17°C .

oraz – te popularne punkty oferują dzisiaj najcieplejszą wodę w całym Gdańsku o temperaturze aż . Temperatura powietrza wynosi tam odpowiednio . Gdańsk Stogi – klasyczny wybór dla miłośników szerokich plaż. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi tu stabilne 18°C .

– klasyczny wybór dla miłośników szerokich plaż. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi tu stabilne . Gdańsk Świbno – oaza spokoju na Wyspie Sobieszewskiej wita plażowiczów temperaturą powietrza na poziomie 19°C oraz temperaturą wody wynoszącą 18°C .

– oaza spokoju na Wyspie Sobieszewskiej wita plażowiczów temperaturą powietrza na poziomie oraz temperaturą wody wynoszącą . Gdańsk Sobieszewo – kolejne spokojne kąpielisko na wyspie z temperaturą powietrza 18°C i wody o tej samej wartości ( 18°C ).

– kolejne spokojne kąpielisko na wyspie z temperaturą powietrza i wody o tej samej wartości ( ). Gdańsk Jelitkowo – idealne na spacer; temperatura powietrza wynosi tu 16°C, a woda ma 17°C.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów i mieszkańców pod koniec sierpnia obawia się zakwitu sinic, który potrafi pokrzyżować wakacyjne plany. Na plażowiczów czekają jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest czysta, bezpieczna i w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne, aktualne oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego. Można bez obaw korzystać z uroków gdańskiego morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Gdańsku to idealny kompromis dla tych, którzy nie przepadają za męczącymi upałami. Przy temperaturach powietrza rzędu 16–21°C i temperaturze wody sięgającej lokalnie nawet 19°C, warunki sprzyjają zarówno aktywnemu wypoczynkowi, jak i odświeżającym kąpielom. Słaby wiatr wiejący z prędkością 1 m/s stwarza idealne warunki do pływania. Niezależnie od doskonałych prognoz, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku. Przed wejściem do wody należy bezwzględnie sprawdzić kolor flagi powiewającej na wieży ratowniczej. Biała flaga oznacza, że kąpiel jest dozwolona i bezpieczna, natomiast czerwona bezwzględnie zabrania wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być na pierwszym miejscu.

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