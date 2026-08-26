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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają
Sezon wakacyjny powoli dobiega końca, ale Bałtyk wciąż kusi sprzyjającymi warunkami. Dzisiejsze pomiary wskazują na wyjątkowo spokojne morze – prędkość wiatru na wszystkich plażach wynosi zaledwie 1 m/s, co gwarantuje brak wysokich fal i bezpieczną kąpiel. Woda we wszystkich miejscach została oceniona jako przydatna do kąpieli.
Oto szczegółowy przegląd gdańskich plaż na dzień 26 sierpnia:
- Gdańsk Orle – najcieplejsze miejsce na gdańskim wybrzeżu pod kątem temperatury powietrza, która wynosi tu aż 21°C. Temperatura wody to komfortowe 18°C.
- Molo Gdańsk Brzeźno oraz Hallera Gdańsk Brzeźno – te popularne punkty oferują dzisiaj najcieplejszą wodę w całym Gdańsku o temperaturze aż 19°C. Temperatura powietrza wynosi tam odpowiednio 17°C.
- Gdańsk Stogi – klasyczny wybór dla miłośników szerokich plaż. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi tu stabilne 18°C.
- Gdańsk Świbno – oaza spokoju na Wyspie Sobieszewskiej wita plażowiczów temperaturą powietrza na poziomie 19°C oraz temperaturą wody wynoszącą 18°C.
- Gdańsk Sobieszewo – kolejne spokojne kąpielisko na wyspie z temperaturą powietrza 18°C i wody o tej samej wartości (18°C).
- Gdańsk Jelitkowo – idealne na spacer; temperatura powietrza wynosi tu 16°C, a woda ma 17°C.
Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację
Wielu turystów i mieszkańców pod koniec sierpnia obawia się zakwitu sinic, który potrafi pokrzyżować wakacyjne plany. Na plażowiczów czekają jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest czysta, bezpieczna i w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne, aktualne oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego. Można bez obaw korzystać z uroków gdańskiego morza.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Gdańsku to idealny kompromis dla tych, którzy nie przepadają za męczącymi upałami. Przy temperaturach powietrza rzędu 16–21°C i temperaturze wody sięgającej lokalnie nawet 19°C, warunki sprzyjają zarówno aktywnemu wypoczynkowi, jak i odświeżającym kąpielom. Słaby wiatr wiejący z prędkością 1 m/s stwarza idealne warunki do pływania. Niezależnie od doskonałych prognoz, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku. Przed wejściem do wody należy bezwzględnie sprawdzić kolor flagi powiewającej na wieży ratowniczej. Biała flaga oznacza, że kąpiel jest dozwolona i bezpieczna, natomiast czerwona bezwzględnie zabrania wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być na pierwszym miejscu.