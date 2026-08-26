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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają
Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i wysokich falach, które zmuszały ratowników do wywieszania czerwonych flag, sytuacja w Rowach całkowicie się ustabilizowała. Wszystkie monitorowane plaże są bezpieczne i zapraszają amatorów morskich kąpieli. Choć temperatura powietrza wynosi dziś 18°C, a woda ma orzeźwiające 17-18°C, niemal bezwietrzna aura stwarza doskonałe warunki do relaksu na piasku. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można bezpiecznie spędzać czas:
- Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli.
- Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne, bardzo spokojne warunki – powietrze i woda mają po 18°C, wiatr osiąga 1 m/s. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych.
- Rowy Zachód Apator: Na zachodniej plaży wiatr jest minimalnie silniejszy (2 m/s), jednak woda i powietrze o temperaturze 18°C gwarantują przyjemny odpoczynek.
- Rowy Zachód Centralne: Jedno z najpopularniejszych miejsc w kurorcie oferuje dziś wodę o temperaturze 18°C przy temperaturze powietrza 18°C i wietrze osiągającym 2 m/s.
- Rowy Zachód Domki Letniskowe: Tutaj woda jest odrobinę chłodniejsza i mierzy 17°C, przy temperaturze powietrza 18°C i lekkich powiewach wiatru o prędkości 2 m/s.
- Rowy Zachód Radomsko: Kolejny punkt na zachodnim brzegu z orzeźwiającą wodą o temperaturze 17°C. Temperatura powietrza to stabilne 18°C, a wiatr osiąga 2 m/s.
- Rowy Zachód Słoneczko: Wyjątkowo przyjazne miejsce z wodą i powietrzem o temperaturze 18°C oraz bardzo łagodnym wiatrem dochodzącym do 2 m/s.
Brak wiatru sprawia, że odczuwalna temperatura na plaży jest bardzo przyjemna, a brak fal pozwala na bezpieczną rekreację, nawet dla najmłodszych.
Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację
Wielu turystów pod koniec sierpnia obawia się uciążliwych zakwitów cyjanobakterii, które potrafią skutecznie pokrzyżować urlopowe plany. Pojawiły się jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tym regionie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody, przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny, jednoznacznie potwierdzają, że woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Brak silnych upałów i stabilne prądy morskie skutecznie zapobiegają gromadzeniu się tych organizmów przy brzegu.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Końcówka sierpnia przynosi do Rowów spokojną, stabilną aurę pod znakiem wyżu. Przy temperaturze powietrza i wody oscylującej wokół 17-18°C oraz niemal niezauważalnym wietrze (1-2 m/s) plażowanie ma dziś wybitnie relaksacyjny charakter. Choć warunki są doskonałe, warto pamiętać o nadrzędnej zasadzie bezpiecznego wypoczynku. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić barwę wywieszonej na kąpielisku flagi i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Biała flaga to zielone światło do bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona bezwzględnie nakazuje pozostanie na brzegu.