Plecak ewakuacyjny własnej roboty. To musi się w nim znaleźć

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-29 8:55

Plecak ewakuacyjny może przydać się w sytuacji, gdy trzeba szybko opuścić dom i przez pewien czas radzić sobie bez dostępu do podstawowych udogodnień. Nie musi to być gotowy, profesjonalny zestaw kupiony w sklepie. Można go bowiem przygotować samodzielnie, dobierając wyposażenie do własnych potrzeb, liczby domowników i możliwych sytuacji awaryjnych. Co spakować? Listę zamieściliśmy w galerii zdjęć.

Plecak ewakuacyjny to dziś konieczność? Lepiej mieć!

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o konieczności przygotowania się na sytuacje kryzysowe. Konflikty zbrojne, klęski żywiołowe, awarie infrastruktury czy długotrwałe przerwy w dostawie prądu u naszych sąsiadów pokazują, że nieprzewidziane zdarzenia mogą znacząco utrudnić codzienne funkcjonowanie. W takiej sytuacji warto mieć w domu przygotowany plecak ewakuacyjny, który w razie konieczności szybkiego opuszczenia mieszkania pozwoli zabrać ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy. Nie trzeba od razu kupować gotowego zestawu – można skompletować go samodzielnie, dopasowując zawartość do własnych potrzeb.

Plecak ewakuacyjny z Temu. Tak wygląda w środku

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Podstawą jest oczywiście sam plecak. Powinien być wygodny, wytrzymały i mieć odpowiednią pojemność. Warto zwrócić uwagę na szerokie, regulowane szelki, mocny materiał oraz kilka przegródek, dzięki którym łatwiej uporządkować wyposażenie. Przydatna będzie również odporność na deszcz lub pokrowiec przeciwdeszczowy.

Nie należy jednak przesadzać z wielkością. Plecak ewakuacyjny powinien być możliwy do samodzielnego przenoszenia, także w sytuacji stresu lub konieczności pokonania większego dystansu pieszo.

Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Jeśli zastanawiacie się, co włożyć do plecaka ewakuacyjnego, sprawdźcie naszą galerię zdjęć poniżej, w której zamieściliśmy najważniejsze rzeczy, mogące przydać się w razie kryzysu, więc warto spakować je do środka.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Plecak ewakuacyjny własnej roboty. To spakuj [LISTA RZECZY]

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Gotowy plecak ewakuacyjny

Jeśli ktoś nie chce lub nie może samodzielnie kompletować wszystkich elementów, może zdecydować się na zakup gotowego plecaka ewakuacyjnego. Na rynku dostępne są zestawy o różnej zawartości i w różnych cenach. Niedawno pisaliśmy również o plecaku ewakuacyjnym dostępnym w placówkach Poczty Polskiej. Kosztuje on 299 zł, a w jego wyposażeniu znalazły się m.in. gwizdek, składana łopatka oraz mini apteczka. Wiecej informacji w tym temacie przeczytacie tutaj: Poczta Polska sprzedaje plecak ewakuacyjny. Znamy cenę i zawartość zestawu.

Plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej. Oto co ma w środku

Plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej. Oto co ma w środku
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