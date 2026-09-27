Chryzantemy nie będą już na topie. Teraz to te kwiaty są hitem

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-27 6:56

Zbliża się 1 listopada, a wraz z nim czas porządkowania grobów i przygotowywania dekoracji na Wszystkich Świętych. Od lat jednym z najbardziej oczywistych wyborów są chryzantemy. W tym roku na cmentarzach może jednak pojawić się więcej kompozycji z innym, efektownym kwiatem.

Ludzie przy stoisku z kolorowymi chryzantemami na cmentarzu. O trendach na Wszystkich Świętych czytaj w Eska Trójmiasto.
Autor: Wioletta Sawa

Chryzantemy nadal królują na cmentarzach

Trudno wyobrazić sobie Wszystkich Świętych bez charakterystycznych, dużych chryzantem. Są trwałe, dobrze prezentują się w jesiennych warunkach i można z nich stworzyć zarówno niewielki stroik, jak i dużą kompozycję. Pojawiają się jednak głosy, że w tym roku chryzantemy mogą nie być już pierwszym wyborem Polaków, bowiem ich miejsce ma zająć hortensja. 

Nowa królowa na polskich cmentarzach

Dużą zaletą hortensji są okazałe kwiatostany, które same w sobie stanowią mocny element dekoracyjny. Nie potrzeba więc wielu dodatkowych kwiatów, aby stworzyć efektowną kompozycję. Dodatkowo mogą być one zestawione z zielonymi gałązkami, innymi jesiennymi kwiatami albo pozostawione jako główny element stroika. 

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Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty będą hitem na grobach

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Nie tylko świeże kwiaty. Hortensja ma jeszcze jedną zaletę

W przypadku hortensji znaczenie ma również możliwość wykorzystania ich w postaci zasuszonej. Po odpowiednim wysuszeniu kwiatostany mogą długo zachowywać dekoracyjny wygląd, dlatego nadają się do jesiennych kompozycji przygotowanych z wyprzedzeniem. Takie rozwiązanie może przypaść do gustu osobom, które nie chcą kupować klasycznego bukietu tuż przed 1 listopada.

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Ceny dekoracji na groby są bardzo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od wielkości kompozycji, wykorzystanych kwiatów oraz dodatków. W sprzedaży można znaleźć niewielkie stroiki już za około 40–70 zł, podczas gdy większe, bogatsze kompozycje kosztują 100–200 zł. Jeśli chcecie zaoszczędzić polecamy kupić kwiaty przed dniem Wszystkich Świętych w lokalnych kwiaciarniach czy u ogrodników. Stoiska tuż przy cmentarzu mogą mieć nieco wyższe ceny.

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