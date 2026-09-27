Chryzantemy nie będą już na topie. Teraz to te kwiaty są hitem

Chryzantemy nadal królują na cmentarzach

Trudno wyobrazić sobie Wszystkich Świętych bez charakterystycznych, dużych chryzantem. Są trwałe, dobrze prezentują się w jesiennych warunkach i można z nich stworzyć zarówno niewielki stroik, jak i dużą kompozycję. Pojawiają się jednak głosy, że w tym roku chryzantemy mogą nie być już pierwszym wyborem Polaków, bowiem ich miejsce ma zająć hortensja.

Nowa królowa na polskich cmentarzach

Dużą zaletą hortensji są okazałe kwiatostany, które same w sobie stanowią mocny element dekoracyjny. Nie potrzeba więc wielu dodatkowych kwiatów, aby stworzyć efektowną kompozycję. Dodatkowo mogą być one zestawione z zielonymi gałązkami, innymi jesiennymi kwiatami albo pozostawione jako główny element stroika.

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Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty będą hitem na grobach

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Nie tylko świeże kwiaty. Hortensja ma jeszcze jedną zaletę

W przypadku hortensji znaczenie ma również możliwość wykorzystania ich w postaci zasuszonej. Po odpowiednim wysuszeniu kwiatostany mogą długo zachowywać dekoracyjny wygląd, dlatego nadają się do jesiennych kompozycji przygotowanych z wyprzedzeniem. Takie rozwiązanie może przypaść do gustu osobom, które nie chcą kupować klasycznego bukietu tuż przed 1 listopada.

Stroiki na Wszystkich Świętych 2026 - ceny

Ceny dekoracji na groby są bardzo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od wielkości kompozycji, wykorzystanych kwiatów oraz dodatków. W sprzedaży można znaleźć niewielkie stroiki już za około 40–70 zł, podczas gdy większe, bogatsze kompozycje kosztują 100–200 zł. Jeśli chcecie zaoszczędzić polecamy kupić kwiaty przed dniem Wszystkich Świętych w lokalnych kwiaciarniach czy u ogrodników. Stoiska tuż przy cmentarzu mogą mieć nieco wyższe ceny.