Pojadą pociągami za 10 zł. PKP Intercity szykuje wyjątkową promocję

PKP Intercity. Bilet za 10 zł dla seniorów

PKP Intercity przygotowało specjalną ofertę dla seniorów. W ramach akcji "Podróż za Dychę dla Seniora" osoby, które ukończyły 60 lat, będą mogły kupić bilet na krajowy przejazd za zaledwie 10 zł. Oferta została przygotowana z okazji Europejskiego Dnia Seniora, który przypada 20 października. Właśnie tego dnia osoby mające ukończone 60 lat będą mogły podróżować pociągami PKP Intercity za 10 zł.

Cena biletu nie będzie zależała od długości trasy ani kategorii pociągu. Promocja obejmuje krajowe, jednorazowe przejazdy bez przesiadek w 2. klasie. Z oferty będzie można skorzystać zarówno w pociągach TLK i IC, jak i EIC oraz EIP, czyli również w Pendolino.

Nie tylko zwykłe wagony

Co ciekawe, promocyjna cena obejmuje nie tylko standardowe miejsca siedzące. Z biletu za 10 zł można skorzystać także podczas podróży w wagonie z miejscami do leżenia lub w części sypialnej pociągu. W takich przypadkach końcowy koszt wyjazdu będzie jednak wyższy - do ceny biletu należy doliczyć opłatę za wybrane miejsce.

Promocja tylko na jeden dzień

Co ważne, w promocyjnej ceny nie będzie można skorzystać w dowolnym momencie. Bilety objęte specjalną ofertą są dostępne w przedsprzedaży, która zakończy się 15 października 2026 roku. Warto więc nie odkładać zakupu na ostatnią chwilę, tym bardziej że pula miejsc w niższej cenie jest ograniczona. Rezerwacji można dokonać zarówno stacjonarnie, jak i przez internet - w kasach, biletomatach, systemie e-IC oraz aplikacji PKP Intercity.

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Dworzec PKP w Koszalinie. Budynek szpeci miasto [ZDJĘCIA]

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Kto może skorzystać z promocji?

Z oferty mogą skorzystać pasażerowie, którzy 20 października będą mieć już co najmniej 60 lat. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba jest na emeryturze - promocja obejmuje również aktywnych zawodowo 60-latków. Podczas podróży trzeba jednak mieć przy sobie dokument pozwalający potwierdzić wiek, ponieważ może o niego poprosić kontroler.