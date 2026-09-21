Ostatni budynek na Pastelowej 50 już w sprzedaży. Mieszkania z tarasami i miejscem w hali

Inwestycja przy Pastelowej 50 obejmuje budowę budynku wielorodzinnego z 32 lokalami mieszkalnymi oraz halą garażową znajdującą się w podziemiu. Czterokondygnacyjny budynek został zaprojektowany w tradycyjnej technologii.

Budynek będzie dwuklatkowy i zostanie wyposażony w windy. W ofercie znajdują się lokale o powierzchni od 32 mkw., w tym mieszkania z dużymi tarasami. Dodatkowym atutem jest miejsce postojowe w hali garażowej. Co ważne, jest ono już uwzględnione w cenie mieszkania. Nabywca wybiera konkretne miejsce przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej.

W budynku nie przewidziano komórek lokatorskich. Mieszkańcy będą natomiast mieli do dyspozycji wózkarnie – po jednym pomieszczeniu na poziomie parteru w każdej klatce.

Zielona okolica i dobra komunikacja

Pastelowa 50 to również lokalizacja, która może zainteresować osoby szukające połączenia miejskiej infrastruktury z dostępem do terenów zielonych. Wokół osiedla nie brakuje miejsc do rekreacji i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

W pobliżu znajdują się także najważniejsze miejsca potrzebne rodzinom z dziećmi. Szkoła, żłobek i przedszkole oddalone są o około 400 metrów. Z kolei około kilometra dzieli inwestycję od planowanej PKM.

Bezpieczne finansowanie inwestycji

Nowo wybudowane lokale mieszkalne oraz miejsca postojowe w hali garażowej będą finansowane ze środków własnych Spółdzielni oraz z wpłat nabywców lokali. Do realizacji zadania Spółdzielnia założy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bankowymi, otwarte konto powiernicze, którego celem jest zabezpieczenie środków nabywców.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to IV kwartał 2027 roku.

Po wyborze mieszkania i miejsca postojowego nabywca podpisuje umowę rezerwacyjną lub ustala termin podpisania umowy deweloperskiej. Możliwa jest także rezerwacja zdalna.

Osoby zainteresowane ofertą mogą skontaktować się z sekretariatem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn” pod adresem [email protected] lub telefonicznie: 58 341 80 30 oraz 58 341 66 75.

Więcej informacji, w tym szczegóły oferty mieszkań, można znaleźć na stronie www.smzakoniczyn.pl.

Artykuł sponsorowany