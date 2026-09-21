Nowa kawiarnia na mapie Gdańska. Green Caffè Nero postawiło na historię, rzemiosło i jesienne smaki

Otwarcie przy ul. Długiej 5 to przede wszystkim przemyślana opowieść o szacunku do tradycji, lokalnego dziedzictwa i pasji do autorskiego wykonania. Projekt wnętrza idealnie współgra z historycznym charakterem miasta. Sercem lokalu jest misternie wykonany bar, ozdobiony intarsjami autorstwa rodzimych mistrzów stolarstwa i rzeźbiarstwa. Meble w kawiarni nawiązują swoim kształtem do słynnych Mebli Gdańskich. Doznania estetyczne dopełniają autorskie prace kowalskie, w tym potężny żyrandol, oraz wyjątkowa galeria fotograficzna, dokumentująca wygląd ulicy Długiej na przestrzeni wieków

Gdańsk ma niezwykłą historię, dlatego tworząc lokal przy ulicy Długiej, chcieliśmy oddać szacunek temu wyjątkowemu otoczeniu. Zależy nam, aby każda nasza przestrzeń miała unikalny charakter, wpisujący się w lokalną tkankę. Dzięki pracy polskich stolarzy, rzeźbiarzy i kowali stworzyliśmy przestrzeń, która łączy kawiarniany spokój z duchem dawnego Gdańska - mówi Dorota Pomacho-Pątkiewicz, Prezeska Green Caffè Nero.

Realizacja ta stanowi naturalną kontynuację idei stojącej za kampanią marki „Cała nadzieja w ludziach”. Pokazuje ona, że za każdym elementem - od ręcznie wypalanej ceramiki, przez kute z pasją detale, po kunsztowne wykończenia drewna - stojąrzemieślnicy oraz lata doświadczenia. Sieć już niebawem otworzy swój setny lokal, kawiarnia przy ulicy Długiej 5 jest 4. adresem Green Caffè Nero w Trójmieście.

Od orzechów pekan po kostarykańskie nuty - nowe pozycje w jesiennej ofercie

Wraz z otwarciem nowej kawiarni, w sieci Green Caffè Nero w całej Polsce startuje bogata jesienna oferta. Wśród napojów bezkonkurencyjne okazują się smaki orzechowe – nowość stanowią Pekanowa Latte oraz Pekanowa Matcha, obie dostępne zarówno w wersji na gorąco, jak i mrożonej. W wielkim stylu powraca również zeszłoroczny bestseller - Cappuccino Cynamonka (również w odsłonie gorącej i lodowej). Z kolei z myślą o chłodniejszych dniach przygotowano trzy rozgrzewające kompozycje herbat: Fiji, Barbados oraz flagową Jamaicę z wyrazistym imbirem.

Autor: Green Caffè Nero/ Materiały prasowe Pecan Matcha Latte

Miłośnicy kawy w całej Polsce docenią wysokiej jakości kawę jednorodną. Przez ograniczony czas w młynkach kawiarni zagości wyjątkowa kawa Single Origin z Kostaryki, pochodząca z CoopeData, spółdzielni zlokalizowanej w górzystym kantonie Tarrazú. Z wyczuwalnymi nutami prażonego ananasa, gruszki i migdałów, doskonale oddaje ducha Kostaryki oraz unikalny charakter tego cenionego regionu upraw i ubogaca ofertę kaw specialty w Green Caffè Nero.

Własna manufaktura i słodkie ikony

Menu lunchowe powiększa się o propozycje tworzone codziennie na miejscu przez baristów. Gwiazdą zestawienia słonego będą trzy warianty chrupiących tostów z pieczywa brioche, wypiekanego we własnej manufakturze marki. Z myślą o osobach dbających o zbilansowaną dietę przygotowano z kolei dwie nowe, pożywne tortille proteinowe.

Autor: Green Caffè Nero/ Materiały prasowe Tortilla proteinowa w zestawie z kawą latte

Autor: Green Caffè Nero/ Materiały prasowe Tosty

Green Caffè Nero przedstawia również trzy wyjątkowe desery. Na kawiarnianej witrynie zadebiutuje Beza Tiramisu - będąca fuzją dwóch ikonicznych słodkości - chrupiącej bezy i włoskiego klasyka. Powraca uwielbiany w okresie jesiennym, tradycyjny Tort Marchewkowy, a dołączy do niego nowa wersja bezdyskusyjnego bestsellera – Sernik Baskijski, tym razem serwowany z kremową polewą pistacjową i chrupiącymi pistacjami.

Autor: Green Caffè Nero/ Materiały prasowe Sernik baskijski z pistacją

Z chwilą gdy 10 września próg lokalu przy ulicy Długiej 5 przekroczyli pierwsi goście, przestrzeń wypełniła się ciepłym światłem oraz aromatem świeżo parzonej kawy i zapachami świeżych wypieków. Każdy detal tego miejsca – od starannie wyciętych intarsji w drewnie, przez surowy urok kutej stali, po cichy szum spienianego mleka – opowiada historię o pasji i autentycznym rzemiośle.

Autor: Green Caffè Nero/ Materiały prasowe

Nowy lokal Green Caffè Nero to nie tylko przystanek na rozgrzewającą Pekanową Latte czy kawałek pistacjowego sernika. To przede wszystkim ciepły, otwarty salon w samym sercu miasta, w którym gdańska tradycja spotyka się z ludzką uważnością, tworząc idealne tło dla jesiennych spotkań i codziennych rozmów.