Plecak ewakuacyjny z Empiku. Tak wygląda zawartość

Co znajduje się w plecaku ewakuacyjnym z Empiku?

W ostatnim czasie pisaliśmy o plecaku ewakuacyjnym z Poczty Polskiej, a więcej o tym przeczytacie tutaj: Poczta Polska sprzedaje plecak ewakuacyjny. Znamy cenę i zawartość zestawu. Teraz jednak postanowiliśmy sprawdzić, co znajduje się w tego typu plecaku z Empiku. Na stronie internetowej sklepu można bowiem znaleźć ofertę zatytułowaną: DUŻY ZESTAW EWAKUACYJNY 74W1 ŚPIWÓR + APTECZKA + PLECAK 35L TURYSTYCZNY XXL. Co dokładnie znajdziemy w środku?

Plecak ewakuacyjny Empik

Sprzedawany zestaw składa się z kilku głównych elementów. W komplecie znalazł się taktyczny plecak 35 l, zestaw survivalowy, apteczka pierwszej pomocy oraz termiczny śpiwór. Producent wymienia łącznie aż 74 elementy wyposażenia, uwzględniając również dodatkowe akcesoria.

Jedną z części kompletu jest zestaw survivalowy. W jego skład wchodzą między innymi piła strunowa o długości około 60 cm, długopis taktyczny, karta przeżycia 11 w 1 oraz krzesiwo z prętem magnezowym.

W środku znalazły się także przedmioty związane z przygotowaniem posiłku i organizacją wyposażenia. Jest tu m.in. niezbędnik z łyżką, widelcem, nożykiem i otwieraczem do butelek, uchwyt na butelkę oraz wodoodporne etui.

Do tego dochodzą dwa karabińczyki, sznurki do rozpałki, składana płomieniówka oraz akcesoria wędkarskie – silikonowe przynęty, żyłka i haczyki.

Dodatkowe wyposażenie:

składany nóż z piłą i nożykiem do sznurków,

latarka na baterię AA,

opaska paracord z kompasem,

ustnik-maseczka do sztucznego oddychania,

elektroniczny poradnik survivalowy.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej. Oto co ma w środku

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Ile kosztuje plecak ewakuacyjny?

Za opisany zestaw ewakuacyjny z Empiku obecnie trzeba zapłacić 284,99 zł. Plecaki tego typu w standardowym wyposażeniu oscylują właśnie w takich kwotach, choć można znaleźć tańsze opcje. Najbardziej korzystnym cenowo rozwiązaniem będzie prawdopodobnie stworzenie plecaka samodzielnie - wówczas wiemy, co dokładnie się tam znajduje, sami decydujemy, co kupimy i za ile.

Czy warto mieć plecak ewakuacyjny?

W związku z aktualną sytuacją na świecie warto mieć przygotowany plecak ewakuacyjny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wprost zaleca wcześniejsze przygotowanie takiego zestawu, żeby w razie nagłej ewakuacji nie tracić czasu na kompletowanie najpotrzebniejszych rzeczy.