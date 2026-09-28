Plecak ewakuacyjny z Temu. Tak wygląda w środku

Plecak ewakuacyjny z Temu

Plecak ewakuacyjny może przydać się w sytuacji, gdy trzeba szybko opuścić dom i zabrać ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy. W internecie można znaleźć zarówno pojedyncze elementy wyposażenia, jak i gotowe zestawy przygotowane z myślą o sytuacjach awaryjnych. Jedną z platform, na której dostępne są tego typu produkty, jest Temu. Popularny serwis zakupowy oferuje szeroki wybór niedrogich artykułów, a wśród nich znalazły się również gotowe torby ewakuacyjne. Sprawdziliśmy, jak wygląda jeden z takich zestawów i co producent umieścił w środku.

Plecak ewakuacyjny z Temu. Oto co ma w środku

Gotowy plecak ma przede wszystkim ułatwić przygotowanie się na sytuację, w której konieczne byłoby szybkie opuszczenie domu. Zamiast kompletować wszystkie rzeczy osobno, kupujący otrzymuje je już w zestawie.

W przypadku jednej z ofert z Temu w środku torby znajduje się m.in. scyzoryk, apteczka, karta życia czy liny. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie więcej szczegółów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Plecak ewakuacyjny z Temu. To wkładają do środka

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Ile kosztuje plecak ewakuacyjny z Temu?

Plecaki i torby ewakuacyjne na Temu różnią się ceną w zależności od rodzaju i wyposażenia. Na platformie znajdziemy bowiem zarówno plecaki survivalove bez wyposażenia, jak i gotowe zestawy z przydatnymi akcesoriami.

Same plecaki często mają wiele kieszeni i przegródek, dzięki czemu można wygodnie rozdzielić najpotrzebniejsze rzeczy. Część modeli wykonana jest z materiałów odpornych na przetarcia i trudniejsze warunki pogodowe, a ich konstrukcja została przygotowana z myślą o turystyce, biwakowaniu czy sytuacjach awaryjnych. Za takie modele trzeba zapłacić zazwyczaj około 100-300 zł, w zależności od pojemności, materiału i liczby dodatkowych kieszeni.

W ofercie znajdziemy jednak także małe zestawy np. z kompasem, saperką czy krzesiwem za 60 zł. Jeśli więc jesteście zainteresowani zakupem takiego plecaka czy torby, warto przeanalizować dostępne aukcje i wybrać taką, która najlepiej odpowiada waszym wymaganiom.

Plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej. Oto co ma w środku