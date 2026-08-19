Szukasz pracy? Ten serwis to prawdziwa kopalnia ofert dla każdego

Państwowy portal ePraca zastępuje tradycyjne urzędy

Platforma ePraca to centralny rejestr ofert zatrudnienia, zarządzany i udostępniany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spływają do niej wszystkie ogłoszenia rejestrowane w urzędach pracy, co pozwala na wygodne przeglądanie wakatów z każdego regionu Polski w jednym miejscu. System ten funkcjonuje jako wirtualny odpowiednik tradycyjnego pośredniaka. Dzięki niemu znika konieczność osobistych wizyt w urzędzie i studiowania papierowych anonsów na tablicach. Aby znaleźć pracę, wystarczy odwiedzić stronę internetową i wpisać odpowiednie filtry w wyszukiwarkę.

Ogłoszenia o pracę z całego kraju na wyciągnięcie ręki

Istotnym atutem portalu ePraca jest ogromny zasięg terytorialny prezentowanych ofert. Korzystający z serwisu mogą zawęzić poszukiwania do wybranego miasta, powiatu, albo przeglądać wylaty z terytorium całego państwa. W katalogu widnieją ogłoszenia reprezentujące mnóstwo sektorów gospodarki, obejmujące najróżniejsze stanowiska. Co warte podkreślenia, oprócz standardowych propozycji zatrudnienia, system zawiera również ogłoszenia o stażach i zawodowych praktykach.

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Nowe zawody przyszłości. To "pewniaki" na rynku pracy

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Jakie branże rekrutują najczęściej? Budownictwo na czele

Analiza dostępnych w serwisie ogłoszeń pokazuje, że wyjątkowo licznie reprezentowany jest sektor budowlany. Aktualnie pracodawcy pilnie zgłaszają zapotrzebowanie na glazurników, monterów oraz pracowników ogólnobudowlanych. Co ciekawe, w minionych dniach opublikowano także wiele ofert dla adiunktów, czyli pracowników naukowych i dydaktycznych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych. Oczywiście system obfituje również w oferty dla popularnych profesji, takich jak kasjerzy. Przykładowo, w województwie świętokrzyskim sieć Dino poszukuje sprzedawców, oferując pensję rozpoczynającą się od 5 170 zł brutto miesięcznie.