Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i intensywnych opadach, które przetoczyły się przez północną Polskę, warunki do plażowania w Mechelinkach wracają do normy. Oficjalne dane potwierdzają, że tutejsze kąpielisko jest w pełni bezpieczne i otwarte dla odwiedzających. Na plaży nie obowiązuje żaden zakaz kąpieli, co oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków nadmorskiego wypoczynku.

Oto szczegółowe warunki panujące obecnie na kąpielisku:

Status kąpieliska: Otwarte (brak czerwonej flagi)

Otwarte (brak czerwonej flagi) Temperatura powietrza: 17°C

17°C Temperatura wody: 19°C (co ciekawe, woda jest cieplejsza niż otaczające ją powietrze!)

19°C (co ciekawe, woda jest cieplejsza niż otaczające ją powietrze!) Prędkość wiatru: Bardzo łagodna, wynosząca zaledwie 2 m/s

Bardzo łagodna, wynosząca zaledwie 2 m/s Jakość wody: Woda przydatna do kąpieli. Sanepid oficjalnie potwierdził jej przydatność do kąpieli po szczegółowych badaniach na początku miesiąca. Kolejne badanie wody zaplanowane jest na dzisiejszy dzień, czyli 19 sierpnia.

Dzięki bardzo słabemu wiatrowi, tafla wody jest spokojna, co sprzyja bezpiecznej rekreacji, nawet przy nieco niższej temperaturze powietrza.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic spędza sen z powiek wielu wczasowiczom nad Bałtykiem. Są jednak doskonałe wieści – na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano żadnych śladów obecności tych organizmów. Warto przypomnieć, że choć na początku sierpnia w Mechelinkach obowiązywał tymczasowy zakaz kąpieli wprowadzony przez inspektora sanitarnego, sytuacja szybko uległa poprawie i woda ponownie stała się całkowicie czysta. Dzisiejsze pomiary i stan kąpieliska potwierdzają, że woda jest w pełni bezpieczna, przejrzysta i wolna od niebezpiecznych dla zdrowia toksyn.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środowe warunki w Mechelinkach mogą nie zachęcać do wielogodzinnego leżenia na piasku ze względu na temperaturę powietrza wynoszącą 17°C oraz zapowiadane w regionie przelotne opady. Jednak temperatura wody (19°C) oraz minimalny wiatr (2 m/s) stwarzają świetne warunki do krótkiej, orzeźwiającej kąpieli. Choć pogoda nad polskim morzem bywa kapryśna, a synoptycy zapowiadają chłodniejszą i bardziej wilgotną aurę w najbliższych dniach, kluczem do udanego wypoczynku jest odpowiedzialność. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: należy zawsze sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowniczym bezpośrednio przed wejściem do wody i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników strzegących plaży.

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