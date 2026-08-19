Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i silnym wietrze, który w minionych dniach dawał się we znaki na Wybrzeżu, środa wita nas spokojną i stabilną aurą. Choć temperatura powietrza nie zachęca do długiego leżenia na piasku, to miłośnicy morskich kąpieli mogą bez obaw korzystać z uroków Bałtyku. Brak silnych prądów i porywistego wiatru sprawia, że warunki do pływania są dzisiaj bardzo dobre.

Aktualna sytuacja na monitorowanej plaży w miejscowości wygląda następująco:

Chałupy wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest OTWARTE, co oznacza, że na maszcie powiewa biała flaga. Ostatni pomiar z 19 sierpnia 2026 r. wskazuje, że temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody w Bałtyku to 18°C. Wiatr jest bardzo słaby, wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co zapewnia spokojną taflę wody. Oficjalne badania sanepidu potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich wczasowiczów wypoczywających na Półwyspie Helskim – na monitorowanym kąpielisku przy wejściu nr 21 w Chałupach nie odnotowano obecności toksycznych sinic. Choć wysokie temperatury w ubiegłych tygodniach sprzyjały lokalnym wykwitom w wodach Zatoki Gdańskiej czy na Helu, obecne ochłodzenie i silniejsze mieszanie mas wody skutecznie powstrzymały rozwój tych cyjanobakterii. Woda w rejonie kąpieliska jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna dla zdrowia plażowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Chałupach to idealny moment na bezpieczną rekreację w wodzie – temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 2 m/s. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze musi być priorytetem. Szczególnie po tragicznych wydarzeniach z połowy sierpnia, kiedy to w rejonie Chałup doszło do wypadku z udziałem windsurfera, lokalne służby nieustannie apelują o rozsądek i rozwagę. Złota zasada każdego plażowicza pozostaje niezmienna: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na wieży ratowniczej i bezwzględnie stosować się do poleceń oraz komunikatów ratowników WOPR.

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